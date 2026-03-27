Saúde mobiliza municípios para o ‘Dia D’ de Vacinação contra a influenza

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), mobiliza os 75 municípios sergipanos, neste sábado, 28, para realizar o Dia ‘D’ de Vacinação contra a Influenza. Diversas ações e estratégias estão sendo executadas nos territórios, com o objetivo aumentar o número de pessoas, dos grupos prioritários, imunizadas contra a influenza.

Em Lagarto, a vacinação acontecerá das 7h às 13h, em todas as unidades de saúde do município.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. Para se vacinar, basta fazer parte do público recomendado e procurar a unidade de saúde mais próxima.

O secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, enfatizou que o Dia D reforça a importância da vacinação contra a gripe, especialmente com a aproximação do período de sazonalidade das síndromes respiratórias. “A vacina contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especificamente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, frisou.

Na campanha, que segue até 30 de maio, com vacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), devem ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores de saúde; idosos com 60 anos e mais; professores; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores do Correio; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; pessoas em situação de rua e quilombolas.

A gerente de imunização da SES, Ilani Paulina, explica que a meta é vacinar, pelo menos, 90% do público alvo para a vacinação de rotina contra a influenza, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. “Sergipe recebeu 180 mil doses, que já foram distribuídas para os municípios. Fechamos o ano de 2025 com uma cobertura de 55%, sendo que, desde o dia 31 de janeiro deste ano, a vacina não estava sendo aplicada nos postos, porque a cepa da influenza precisa ser atualizada”, explicou.

Com informações do Governo de Sergipe