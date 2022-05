Saúde orienta profissionais sobre notificação da Hepatite Aguda Grave em crianças e adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, emitiu nota técnica aos municípios sergipanos com orientações sobre a notificação, investigação e fluxo laboratorial de casos prováveis de Hepatite Aguda de causa desconhecida em crianças e adolescentes no estado.

O documento alerta e orienta a rede de saúde pública e privada sobre o cenário epidemiológico e as medidas que deverão ser adotadas sobre o surgimento de casos. Sergipe ainda não registrou nenhum caso suspeito. As notificações devem ser feitas pelos profissionais de saúde em até 24 horas através dos canais de comunicação que incluem formulário, email e telefone.

A notificação parte da classificação das definições apresentadas na caracterização clínico-epidemiológica dos casos identificados. Nenhum outro fator de risco epidemiológico foi identificado até o momento, incluindo viagens internacionais e intoxicações. Nenhum vínculo com a vacina da Covid-19 foi identificado e informações detalhadas coletadas sobre alimentos, bebidas e hábitos pessoais não identificaram nenhuma exposição comum.

A síndrome clínica entre os casos identificados é a Hepatite Aguda (inflamação do fígado) com enzimas hepáticas acentuadamente elevadas. Muitos casos relataram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômito antes da apresentação de Hepatite Aguda Grave, aumento dos níveis de enzimas hepáticas e icterícia. A maioria dos casos não apresentou febre.

Primeiros casos

Em 05 de abril deste ano, o Ponto Focal Nacional do Regulamento Sanitário Internacional do Reino Unido notificou à Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o aumento de casos de Hepatite Aguda de origem desconhecida em crianças menores de 10 anos, previamente saudáveis, no cinturão central da Escócia.

De acordo com a OMS, mais de 200 casos de Hepatite Aguda Grave de causa desconhecida foram notificados entre crianças de 1 mês a 16 anos, em 12 países (Reino Unido, Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Romênia e Bélgica).

O Reino Unido relatou um aumento na atividade do adenovírus, que está co-circulando com o SARS-CoV-2, porém, ainda não pode ser afirmado o papel desses vírus na patogênese dos casos. Além disso, não foram detectados vírus comuns que causam Hepatite Viral Aguda (vírus da Hepatite A, B, C, D e E) em nenhum dos casos.

Até o dia 11 de maio, foram notificados 28 casos prováveis no Brasil. Oito casos sob investigação em São Paulo, sete no Rio de Janeiro, dois no Espírito Santo, quatro em Minas Gerais, dois em Pernambuco, bem como no três no Paraná, e dois casos em Santa Catarina. Trata-se de crianças de 2 a 12 anos, sendo a maioria do sexo masculino. Todos os casos continuam em investigação e revisão, a partir da nova definição de caso estabelecida, a partir das evidências científicas disponíveis, até o momento.

Fonte: Governo de Sergipe