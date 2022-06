Saúde prorroga campanha de vacinação contra a gripe até o dia 24 de junho

A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (gripe) foi prorrogada até o próximo dia 24 de junho. O estendimento da campanha, que era para ser encerrada na última sexta-feira, 03, tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal que ainda está baixa, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“No período do inverno os casos de Influenza tendem a aumentar. A única forma de prevenção contra a doença é a vacinação. A orientação é que o público-alvo procure uma Unidade Básica de Saúde para se vacinar”, explicou a enfermeira do programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira.

De acordo o último levantamento realizado pela Secretaria de Estado na Saúde, no dia 30 de maio, a cobertura vacinal geral era de 50%, muito distante da meta preconizada pelo Ministério da Saúde que é de 90%. Quando se detalha por grupo prioritário, o resultado é ainda mais insatisfatório: criança 35%; gestante 32%; puérperas 21%; idoso 60%; trabalhador de saúde 50%; e professor 35%. O único grupo que superou a meta foi o de indígenas com 100% população vacinada.

Vale lembrar que esta segunda fase contempla: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e Forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade.

