Saúde realiza ações de cuidado com os rins para a população

Com o objetivo de conscientizar a população, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Tiradentes (Unit), realizou na última quinta-feira, 09, uma ação em prol da prevenção e cuidados necessários com o rim, na Praça Fausto Cardoso e no Shopping Jardins, Aracaju. Segundo o professor e pesquisador da UFS, Lysandro Borges, a ação tem o objetivo de prevenir que o paciente desenvolva problemas renais.

O evento multidisciplinar com a Medicina e Farmácia contou com a oferta de aferição de pressão, glicemia, medição da circunferência abdominal, distribuição de folders para o esclarecimento de dúvidas referentes às doenças renais e um questionário respondido pelos pacientes acerca do entendimento de saúde do rim. Também foi disponibilizado o exame de creatinina, que marca o funcionamento do rim.

“Hoje comemoramos o Dia Mundial do Rim e disponibilizamos à população a aferição de glicemia para verificar se o paciente tem diabetes ou não, forte indicador para problema renal no futuro. A hipertensão arterial também é um grande vilão para o acometimento do rim e por isso aferimos a pressão aqui também. Então, hoje é um dia de esclarecimento em saúde, para que essa pessoa não vire um renal crônico e perca qualidade de vida”, explicou o professor Lysandro.

Além disso, o rim possui papel fundamental para o funcionamento do corpo, pois produz hormônios que ajudam na formação de células sanguíneas, controla a quantidade de líquido através da urina, além do equilíbrio de substâncias que não fazem bem para o corpo.

A nefrologista do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), Susan Carvalho, esteve presente na ação e alertou os pacientes sobre os problemas renais. “Este dia é muito importante para a conscientização das pessoas. Uma em cada dez adoecem do rim e por isso é fundamental essa campanha, visto que a doença do rim é silenciosa”, considerou.

Para o aposentado João da Silva, é fundamental conscientizar a população. “Conferi a glicemia e a minha pressão arterial. É essencial que as pessoas procurem participar destes serviços para que possamos evitar cada vez mais as doenças”. A autônoma Zélia Caetano disse que ações desta natureza facilitam muito no dia a dia. “Fiz a medição da circunferência e os níveis da glicemia e pressão, tudo muito rápido e esclarecedor, pois os profissionais nos informaram como prevenir as doenças renais”, declarou.

Prevenção e sintomas

Com relação à prevenção, é muito importante evitar o excesso de sal nas refeições, beber bastante água e manter o peso corporal sob controle, assim como a pressão arterial, o colesterol e a glicose.

A pessoa deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBSs) em caso de sintomas. Sinalizam estágio avançado de problemas renais o cansaço frequente, a pressão alta, pouca urina e/ou de cor amarela escura com cheiro forte e espuma, formigamento, inchaço nos olhos, tremor (principalmente nas mãos), cãibras frequentes, náuseas e vômitos, incômodo ao urinar.

