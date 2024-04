Saúde realiza Dia D de Vacinação contra Influenza neste sábado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) mobilizou todos os municípios sergipanos para a realização do Dia D de Vacinação contra Influenza no estado, que acontecerá no próximo sábado, 13. Os postos de saúde estarão abertos para que os grupos prioritários contra a influenza possam atualizar o cartão de vacinação.

A vacina contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especificamente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Na campanha, são vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores de saúde; idosos com 60 anos e mais; professores; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade; pessoas em situação de rua e quilombolas.

De acordo com a gerente de imunização da SES, Sândala Teles, estima-se no estado o funcionamento de cerca de 350 postos de vacinação, com o envolvimento de 5 mil pessoas. “Para o ano de 2024, o público alvo representará 820.389 mil pessoas, a meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários para vacinação contra influenza. Para os demais grupos prioritários, serão disponibilizados os dados de doses administradas durante a campanha, considerando a indisponibilidade de denominadores para os referidos grupos”, reforçou Sândala.

Fonte: Governo de SE