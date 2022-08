Saulo Aragão anuncia saída da vice-presidência do Sergipe

– De mim, diria que não se trata de uma despedida, mas, sim, um até breve! Quem sabe algum dia eu possa voltar mais preparado para desempenhar função na Diretoria do meu amado Club, o Club Sportivo Sergipe. A todos vocês que fazem parte do universo Colorado o meu muito obrigado por me deixar participar e por me permitir ajudar a contribuir com a conquista do Bicampeonato Estadual e por ter vivido esse sonho – finalizou.

Fonte: GE SE