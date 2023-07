SE decreta estado de emergência para gripe aviária

De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus não infecta humanos com facilidade e, em ocorrências registradas em outros países, a transmissão de pessoa para pessoa não foi sustentada. Ainda segundo a pasta, para que haja contaminação é necessário um contato muito próximo entre o animal e o ser humano. Por isso, as autoridades alertam que a população não deve manipular aves encontradas mortas ou debilitadas.

Na semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) orientou que os 27 governadores do país declarassem estado de emergência zoossanitária, e que reforcem as ações de contenção para impedir o avanço da doença.

O governo informou que o monitoramento em Sergipe será realizado com a cooperação entre os municípios, representantes da iniciativa privada, órgãos estaduais ambientais e o próprio estado.