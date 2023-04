SE inicia Campanha nacional de vacinação contra a Influenza

Com o objetivo de reduzir complicações, internações e a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da Influenza, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou na última segunda-feira, 10, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A vacinação segue até 31 de maio.

Segundo a gerente de imunização da SES, Sândala Teles, foram disponibilizadas 220 mil doses da vacina contra a Influenza para os 75 municípios. “Todas as unidades de saúde estão abastecidas com a vacina contra a Influenza. Pedimos para que as pessoas compareçam às unidades básicas de saúde para que possam receber a vacina, evitando assim uma piora e um possível internamento, caso a pessoa adoeça, pois quanto mais cedo a pessoa se vacinar, estará mais protegido”, explicou Sândala.

No total, a população alvo é de 783.479 pessoas. A meta é alcançar pelo menos 90% dos grupos prioritários com a vacina da Influenza sendo crianças, gestantes, puérperas, idoso com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. Para os demais grupos prioritários, serão disponibilizados dados de doses administradas durante a campanha.

Público-alvo

Serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de seis anos de idade ( 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade, também poderão ser imunizados.

Fonte: Governo de SE