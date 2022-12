SE registra primeiro caso da subvariante BQ.1 do coronavírus

O superintendente do Lacen também destacou o aumento no número de testes para a Covid-19 e positividade de casos no estado. “Estamos recebendo 170 testes, antes recebíamos 20. A taxa de positividade também subiu de 44% para 66%”, disse.

O professor e pesquisador da UFS, Lysandro Borges, alerta sobre os riscos das mutações.

“Essa variante tem uma característica de possuir mutações que reduzem os anticorpos produzidos pelas vacinas. Essa cepa escapa dos efeitos da vacina, e ela pode causar morte e agravamento nas pessoas não vacinadas ou nas pessoas com vacinação incompleta”.

Ainda de acordo com o especialista, é importante retomar o uso do álcool gel, o uso das máscaras em ambientes fechados, evitar aglomerações e tomar as doses faltantes, até a chegada da vacina bivalente que protege contra a BQ.1 e outras cepas.