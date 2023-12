SE registra subvariante da Ômicron e número de casos sobe 900%

Nos últimos 15 dias, Sergipe registrou uma nova subvariante da Ômicron e um aumento de 900% na taxa de positividade em amostras da Covid-19, de acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública do estado (Lacen). Segundo a avaliação do superintendente do órgão, Cliomar Alves, apesar do número de casos continuar baixo, o crescimento da taxa é representativo.

“Das amostras analisadas nos últimos três meses, uma média de cinco eram positivas. Nas últimas duas semanas, o aumento foi de cerca 900% na taxa de positividade. O que eram cinco positivos, agora são cerca de 50. O aumento é representativo porque está levando as pessoas para as unidades de saúde. Queremos que as pessoas estejam vacinadas para que a doença não se propague”, disse.

Segundo o superintendente, a nova subvariante é a XBB.21. O monitoramento foi reforçado no laboratório.