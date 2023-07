SE supera a meta de 90% de vacinação contra febre aftosa

Na primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa 2023, o estado de Sergipe alcançou um índice de 94,36% do rebanho vacinado. Foram imunizados 1.159.392 bovinos e bubalinos de todas as faixas etárias. O índice ficou acima do preconizado pelo Ministério da Agricultura, que é de 90%. Essa primeira etapa encerrou no final do mês de junho.

De acordo com a Diretora de Defesa Animal e Vegetal da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Aparecida Andrade, os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canhoba, Divina Pastora, São Domingos, Carmópolis, Santana do São Francisco, Amparo do São Francisco, Japoatã, Brejo Grande e Riachuelo alcançaram o índice de 100% do rebanho vacinado.

Com o intuito de alcançar o status livre da febre aftosa sem vacinação, o Governo do Estado realizou uma reestruturação em todo serviço inerente à Defesa Animal. “O produtor rural deve comunicar imediatamente a Emdagro [Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe] ao perceber animais com suspeita de doenças, a exemplo de dificuldade de locomoção, feridas na língua e pata, dificuldade de mastigar e engolir alimentos, salivação excessiva (babeira), tremores e queda da produção de leite”, explica a diretora.

Segundo Aparecida, o diagnóstico rápido e efetivo da aftosa ou qualquer outra doença animal impede a disseminação da doença, que pode impactar a produção animal e oferecer risco à saúde humana. “Através da vacina contra a febre aftosa, o rebanho desenvolve imunidade e dificulta a propagação do vírus no ambiente. Ao controlar a doença, diminui-se o impacto e o prejuízo financeiro para o produtor, valorizando o gado”, finaliza.

A segunda etapa da vacinação acontecerá em novembro. A vacina está disponível em lojas de artigos agropecuários de todos os municípios.

Fonte; Governo de SE