SE tem 100% de adesão para o novo Programa Mais Médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que os 22 municípios de Sergipe aderiram ao novo Programa Mais Médicos, lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em 20 de março deste ano para reposição de 30 vagas que já estavam desocupadas nessas cidades. A referência técnica do Programa Mais Médicos no Estado, Elisa Leite, explicou que este edital foi de reposição e, portanto, não foram disponibilizadas novas vagas. Os municípios contemplados já estavam com estas vagas desocupadas, por desistência ou encerramento de contrato do profissional anterior.

“As áreas de maior vulnerabilidade e de difícil acesso são exatamente as mais carentes em médicos, pois os profissionais desistem do programa depois de algum tempo, buscando melhores condições de trabalho e novas oportunidades. Nesse novo programa, foram criados alguns incentivos para fixação do profissional, que vão de 20% a 80% do valor da bolsa a depender do grau de vulnerabilidade do município de lotação. Estes e entre outros incentivos deverão garantir que eles completem o ciclo de quatro anos, podendo renovar por igual período”, explicou a RT.

Os municípios com mais vagas para realocação são Aracaju, com quatro; Umbaúba com três; Lagarto, Pacatuba e São Domingos com dois cada um. Os demais que esperam por novos profissionais são: Canhoba, Cedro, Frei Paulo, Indiaroba, Itabaianinha, Malhador, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole, Pirambu, Propriá, Santa Luzia, Simão Dias e Tomar do Geru.

“O próximo passo é aguardar o edital para os médicos, pois o edital foi lançado em 14 de abril do ano passado, definiu o número de vagas, para que os municípios contemplados confirmem o interesse em se manter no programa. O prazo para a manifestação de interesse se encerrou no último dia 25 de abril e 100% dos municípios confirmaram adesão. Após o prazo de recurso, será publicado um novo edital, já com vagas e municípios definidos para a seleção dos profissionais. Paralelo a esse edital também foi ofertado aos municípios a possibilidade de recontratação dos profissionais que teriam seus contratos encerrados no mês de abril. Aqui em Sergipe sete municípios e sete profissionais estavam aptos e todos aderiram a essa recontratação”, concluiu Elisa Leite.

