SE tem possibilidade de chuvas fracas e temperaturas mais amenas

Conforme levantamento da Gerência de Meteorologia da Semac, o volume de chuva registrou acumulados expressivos nos últimos dias. No período de 7 a 9 de julho, o acumulado foi de 128,4 mm no Litoral; 40 mm no Agreste; 150 mm no Baixo São Francisco; e 25 mm no Sertão. Os acumulados normais para o mês são: 215 mm no Litoral; 126 mm no Agreste; 200 mm no Baixo São Francisco; e 74 mm no Sertão.

As chuvas podem ultrapassar a média climatológica nas regiões do Litoral e Agreste. No Sertão, são esperadas chuvas dentro da normalidade. O Baixo São Francisco já atingiu a média esperada para o mês.

Fonte: G1 SE