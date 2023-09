Sead divulga resultados do concurso da Emdagro

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa os resultados e a classificação preliminar dos candidatos inscritos no concurso da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), realizado pelo Governo de Sergipe. Isso inclui candidatos com deficiência, afrodescendentes e ampla concorrência.

Os candidatos podem verificar seu desempenho individual através do link boletim de desempenho final no site www.institutoaocp.org.br por até 30 dias a partir de 5 de setembro.

Segundo o coordenador de concursos da Sead, Sidney Rocha, os candidatos que desejarem contestar o resultado e a classificação têm a oportunidade de interpor recurso. O formulário está disponível no site www.institutoaocp.org.br a partir desta quarta-feira, 6, até as 23h59 do dia 8 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília).

Resultado da prova de títulos após recursos

Após analisar os recursos contra o resultado da prova de títulos, houve uma alteração no resultado divulgado em 16 de agosto de 2023. Os candidatos podem verificar as respostas aos recursos interpostos por 10 dias.

Exclusão de candidatos

Também foi divulgada uma lista de candidatos convocados para o procedimento de heteroidentificação, mas que foram considerados inaptos ou ausentes e não atingiram os critérios classificatórios da ampla concorrência na fase da prova discursiva.

Esses candidatos foram eliminados de acordo com os critérios estabelecidos no subitens 15.5.2, 13.2, 18.1 e 18.1.19 do edital de abertura.

Para obter mais informações detalhadas sobre o concurso, recomenda-se acessar o link https://sead.se.gov.br/concurso-01-2022-emdagro/. Lá, os candidatos poderão encontrar informações adicionais.

O concurso

O concurso foi realizado em 16 de abril, com oferta de 55 vagas. São 35 vagas para cargos de técnico agrícola, 10 para engenheiro agrônomo e 10 para médico veterinário. Se inscreveram 3.330 candidatos.

Fonte: Governo de SE