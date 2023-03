Seagri e Banese alinham ações de fomento para desenvolvimento do agro em Sergipe

O secretário de estado da Agricultura, Zeca da Silva, se reuniu nesta quinta-feira, 30, com a diretoria do Banco do Estado (Banese). Na ocasião, foram discutidas ações de fomento para o setor agropecuário. O encontro contou também com a presença do presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Gilson dos Anjos, e do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese), Ivan Sobral.

De acordo com o secretário Zeca da Silva, o diálogo visa o fortalecimento do papel do agente financeiro estadual nas ações de fomento econômico nos municípios. “Estamos trazendo para o diálogo com o Banco do Estado de Sergipe atividades e programas apresentados hoje pelo governador Fábio Mitidieri, no Palácio Olímpio Campos, que estão dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Social e Econômico, destacou.

O secretário da Agricultura pontuou que o Banese trouxe o projeto + Agro que vem ampliando os investimentos para o campo, a exemplo da disponibilidade de crédito do Plano Safra 2022/2023 que ampliou para R$ 120 milhões. “Nosso diálogo agora envolve foco específico em atividades produtivas que já estão consolidadas ou que precisam de fomento para avançar, a exemplo da fruticultura, aquicultura, pecuária leiteira e a produção de arroz”.

Para o presidente do Banese, Marcos Queiroz, o encontro com os gestores é uma oportunidade única para planejar e construir ações viáveis para o desenvolvimento nos municípios.

Na oportunidade, o presidente do Sistema Faese, Ivan Sobral, disponibilizou os estudos técnicos e a experiência da Federação da Agricultura para viabilizar as ações de fomento. “Temos, por exemplo, uma experiência de dois anos de acompanhamento e assistência técnica a mais de trinta empreendimentos da cadeia produtiva do leite que precisam de crédito para avançar, produzir e conquistar novos mercados. Vamos trabalhar em parceria com a Emdagro para apresentar uma relação de potenciais empreendimentos”, ressaltou Ivan.

Feira e eventos agropecuários

Outra pauta discutida com o Banco foi o apoio à feiras e eventos agropecuários. Conforme explicou o secretário da Agricultura, Zeca da Silva, os eventos são vitrines que mostram o potencial dos produtores, cria uma sinergia e troca de experiência além de projetar os produtos locais para o mercado nacional.

Também participaram da reunião, o diretor de Crédito e Serviços, Ademário Alves de Jesus, e a gerente de Marketing do Banese, Letícia Souza.

Fonte: Governo de SE