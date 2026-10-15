Seasic está com inscrições abertas para diversas modalidades do CMais

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) está com inscrições abertas para diferentes programas sociais do Governo de Sergipe. As iniciativas têm como objetivo ampliar a proteção social, contribuir para a segurança alimentar e oferecer suporte financeiro a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Entre os benefícios, estão o CMais Cidadania, CMais Fenil, CMais Sergipe Acolhe, CMais PVHA, CMais Feirante/Ambulante, CMais Vale Gás e o programa Mãe Sergipana. No caso do CMais PVHA, as inscrições são destinadas à formação de cadastro reserva.

Os programas atendem a públicos específicos, considerando as condições socioeconômicas e as necessidades de cada grupo. Dessa forma, as ações buscam garantir que o auxílio chegue a quem mais precisa, contribuindo para a redução das desigualdades e para a promoção da cidadania.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca a importância dos programas para o fortalecimento da rede de proteção social em Sergipe. “Esses programas reafirmam nosso compromisso com as pessoas que mais precisam. Nosso objetivo é garantir que as políticas públicas cheguem a quem enfrenta dificuldades, oferecendo apoio, promovendo dignidade e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das famílias sergipanas”, declarou.

Os interessados devem acessar o site oficial da Seasic (assistenciasocial.se.gov.br), onde podem se inscrever e consultar as informações sobre cada benefício, os critérios de participação e as orientações para inscrição.

Programas com inscrições abertas

Os programas com inscrições abertas atendem a diferentes públicos em situação de vulnerabilidade social. O CMais Cidadania é voltado para famílias em situação de pobreza e insegurança alimentar que não recebem outros benefícios sociais, sejam federais, como o Bolsa Família, ou estaduais, conforme os critérios do programa. Já o CMais Fenil é destinado a pessoas com fenilcetonúria, doença rara identificada por meio do teste do pezinho e que exige uma dieta específica e rigorosamente controlada.

CMais Sergipe Acolhe : contempla crianças e adolescentes órfãos de pai e mãe, quando pelo menos um dos responsáveis faleceu em decorrência da Covid-19, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.

: contempla crianças e adolescentes órfãos de pai e mãe, quando pelo menos um dos responsáveis faleceu em decorrência da Covid-19, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa. CMais PVHA: voltado para Pessoas Vivendo com HIV/Aids em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, as inscrições para essa modalidade são destinadas à formação de cadastro reserva.

voltado para Pessoas Vivendo com HIV/Aids em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, as inscrições para essa modalidade são destinadas à formação de cadastro reserva. CMais Feirante/Ambulante : destinado a trabalhadores que têm a atividade como principal fonte de renda, contribuindo para o sustento de suas famílias.

: destinado a trabalhadores que têm a atividade como principal fonte de renda, contribuindo para o sustento de suas famílias. CMais Vale Gás: atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, que não recebem o benefício federal Gás do Povo, respeitando os critérios de elegibilidade do programa estadual.

atende famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, que não recebem o benefício federal Gás do Povo, respeitando os critérios de elegibilidade do programa estadual. Mãe Sergipana: destinado a gestantes em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de fortalecer a proteção materna e contribuir para o cuidado durante a gestação.

Fonte: Governo de SE