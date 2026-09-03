Sergipe vive um momento de expansão e fortalecimento da atividade turística, e a qualificação dos profissionais que atuam no setor é um dos caminhos para ampliar a competitividade do destino. Com esse objetivo, o Sebrae Sergipe e o Ministério do Turismo lançaram o programa “Sergipe, esse é o destino!”, iniciativa que reúne ações de capacitação voltadas para empresários, trabalhadores do setor e gestores públicos.

A proposta é fortalecer a cadeia produtiva do turismo, valorizar a identidade e os recursos locais e contribuir para o desenvolvimento dos pequenos negócios ligados à atividade turística no estado. O programa prevê a realização de 96 cursos em oito dos municípios que integram o Mapa do Turismo Brasileiro: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá, Nossa Senhora do Socorro e Tobias Barreto.

As capacitações terão conteúdos práticos e serão organizadas em trilhas de conhecimento, com direito à certificação dos participantes. Entre os temas que serão trabalhados estão: gestão em turismo; marketing digital; qualidade no atendimento; inovação; valorização dos recursos e sustentabilidade.

Para a secretária de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, a iniciativa chega em um momento de crescimento do turismo sergipano. “Venho parabenizar o Sebrae e o Ministério do Turismo pela integração com os municípios e pelo trabalho de qualificação dos parceiros do turismo e dos empreendedores”.

A iniciativa também busca reconhecer as características que tornam Sergipe um destino singular, valorizando a cultura e a diversidade presentes nos municípios sergipanos. De acordo com Mércia Aragão, gerente da Unidade de Cultura Empreendedora (UCE) do Sebrae Sergipe, a transformação do turismo passa pelo fortalecimento de quem está na cadeia produtiva e pela valorização das potencialidades de cada território.

“Esta parceria pretende contribuir para que o estado esteja cada vez mais preparado para receber visitantes, gerar oportunidades e fortalecer a economia dos municípios por meio do turismo. Esperamos qualificar e capacitar profissionais para que se tornem protagonistas no seu território. O projeto estará em todas as regiões de Sergipe, com 12 cursos em cada região”, explicou.

Qualificação para transformar potencial em experiência

Além da formação técnica, o programa pretende estimular uma visão mais estratégica sobre o turismo, mostrando aos participantes como melhorar a gestão dos negócios, aprimorar o atendimento ao visitante e utilizar ferramentas digitais para divulgação e relacionamento com os clientes.

Para Waldete Zampieri, editora do Guia Sergipe Trade Tour, a iniciativa representa uma oportunidade importante para o setor. “Eu sou cria dessas iniciativas do Sebrae. Temos muita necessidade de cursos de capacitação nessa área do turismo e o Sebrae vem com este novo programa ajudar na qualificação dos profissionais do turismo. Estas iniciativas contruibuem muito para melhorar a experiência do visitante e fortalece a imagem de Sergipe.”

A programação de lançamento contou ainda com a apresentação do Samba de Coco da Mestre Iolanda, que reforçou a proposta de valorização da identidade sergipana presente no programa.