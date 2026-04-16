Secretaria da Educação abre processo seletivo para psicólogos e assistentes sociais

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) divulgou, na última quarta-feira, 15, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e formação de cadastro reserva para os cargos de Psicólogo e Assistente Social. As inscrições estarão abertas de 15 a 28 de abril.

Os profissionais interessados devem consultar atentamente o edital disponível no portal da Seed www.seduc.se.gov.br/oficial.asp, onde estão publicados o documento completo, a ficha de inscrição online e as orientações necessárias para efetivar a inscrição e realizar o upload da documentação exigida.

A atuação é de 30h semanais, observada a necessidade da sede da Seed e das Diretorias Regionais de Educação (DEA/DREs) em que os candidatos selecionados forem lotados, desenvolvendo suas ações de maneira itinerante (nas escolas e municípios circunscritos à DEA/DREs), por meio do Programa de Acolhimento Psicossocial nas Escolas Estaduais de Sergipe (Acolher).

A remuneração é de R$ 3.894,41. O prazo de vigência da seleção será de dois anos, contados da data da publicação do resultado definitivo no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, totalizando quatro anos.

Acolher

O programa Acolher foi instituído em agosto de 2023 com o objetivo de fortalecer o acolhimento psicossocial nas 319 escolas estaduais, com psicólogos e assistentes sociais focados na saúde mental, convivência escolar e prevenção às violências. A iniciativa, que atende alunos e profissionais, superou 3 mil acolhimentos até o final de 2025.

O Núcleo Central de Coordenação do programa Acolher funciona na Seed, mas sua atuação é descentralizada e organizada de forma regional. Em cada Diretoria Regional de Educação (DRE) do estado há uma equipe responsável por avaliar as demandas. Quando identificada a necessidade, essa equipe registra a ocorrência por meio do Registro de Ocorrência Escolar, instrumento pelo qual as unidades podem solicitar apoio. O registro é feito imediatamente e encaminhado ao diretor da DRE correspondente, garantindo agilidade no atendimento.

O programa é considerado o maior do gênero em capilaridade, já que atende a todas as 10 Diretorias Regionais de Educação, contando com 95 profissionais, não apenas no suporte à comunidade escolar, mas facilitando as relações psicossociais e motivando gestores e demais profissionais a lidar com mais eficiência nas situações que aconteçam.

O Acolher tem hoje um convênio com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio dos departamentos de Psicologia e Serviço Social, que trazem um olhar de formação continuada. Como parte da comunidade escolar, as famílias dos alunos também estão inseridas no âmbito do programa.

Fonte: Governo de SE