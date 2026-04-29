Secretaria da Educação divulga lista de inscritos do Programa Sergipe no Mundo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), divulga a lista dos inscritos da terceira edição do Programa Estadual de Internacionalização da Rede Pública Estadual de Educação (Sergipe no Mundo). Ao todo, foram contabilizados 1.216 inscritos, sendo 1.100 alunos e 116 professores, o processo segue agora para etapa de análise da documentação, que ocorre até o dia 8 de maio. A lista completa está disponível no site da Seed, na aba ‘Editais e Seleções’.

A alta procura pelo programa reforça o interesse da comunidade escolar em oportunidades de intercâmbio e formação internacional. Entre os estudantes, o maior número de inscritos é para o curso de inglês, com 754 candidatos disputando 110 vagas. Em seguida aparecem espanhol, com 273 inscritos para 40 vagas, e francês, com 73 inscritos para 20 vagas.

Entre os professores, também há predominância da língua inglesa, com 63 inscritos para 11 vagas. O espanhol conta com 41 inscritos para 4 vagas, enquanto o francês registra 12 inscritos para 2 vagas.

De acordo com a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, a fase atual consiste na análise das inscrições e da documentação enviada pelos candidatos, etapa que segue até o dia 8 de maio, mesma data em que será publicada no site oficial da Seed a lista preliminar com os nomes deferidos e indeferidos.

O cronograma do processo seletivo já está definido. Após a divulgação da lista preliminar, os candidatos poderão entrar com recursos nos dias 11 e 12 de maio. O resultado da análise desses recursos será publicado no dia 14 de maio, mesma data em que também será divulgada a lista definitiva de estudantes e professores aptos a participar do sorteio.

“O sorteio público está previsto para o dia 15 de maio, etapa que definirá os participantes selecionados. Já o resultado final será divulgado no dia 18 de maio, encerrando o processo seletivo”, comenta a diretora do Dase, Eliane Passos.

Na sequência, os intercambistas participarão de reuniões de alinhamento e receberão o kit viagem, em datas que ainda serão definidas. Também estão previstos os embarques dos grupos 1 e 2, que ocorrerão posteriormente, conforme organização do programa.

A Seed orienta que todos os inscritos acompanhem os canais oficiais para não perder prazos e atualizações. O Sergipe no Mundo se consolida como uma importante política de valorização da educação pública, oferecendo a alunos e professores a oportunidade de vivenciar experiências acadêmicas e culturais no exterior. Nesta edição, serão contemplados 223 participantes, entre estudantes e professores, que poderão vivenciar experiências educacionais no exterior. Os intercâmbios terão duração de quatro semanas e acontecerão em Limerick, Waterford, Galway (Irlanda), Brighton e Cambridge (Inglaterra), Córdoba, Saragoça e Sevilha (Espanha), Lyon e Lille (França), Vancouver e Toronto (Canadá), Canberra (Austrália), e para o eixo tecnológico, São Francisco (Estados Unidos), Xangai (China) e Singapura.

Fonte: Governo de SE