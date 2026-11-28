Nesta semana, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), deu início a mais uma caravana de leitura. A iniciativa tem o objetivo de monitorar e avaliar os avanços de todos os alunos do 1º ano do ensino fundamental em relação à leitura, com vistas ao planejamento de ações cada vez mais eficazes para fortalecer o processo de alfabetização ao longo do ano letivo de 2027.

Para a coordenadora de Alfabetização da Semed, professora Vera Chagas, o sucesso da educação em 2027 começa pela coleta de dados em 2026. “Na educação de Lagarto, os dados são o ponto de partida para o planejamento das nossas ações. Por isso, nossas equipes seguem nas escolas, porque é nelas que a gente pode identificar onde estamos e onde queremos chegar no próximo ano. Nossa meta é garantir que nenhum aluno fique para trás”, enfatizou.

O diretor de Ensino e Aprendizagem da Semed, professor Joabe Bernardo, ressaltou que o acompanhamento permite conhecer melhor a realidade de cada turma e direcionar as intervenções pedagógicas. “Não se trata apenas de monitorar, mas de compreender o que cada estudante já consegue realizar e quais habilidades ainda precisam ser desenvolvidas. Com essas informações, conseguimos orientar melhor os professores e planejar estratégias mais assertivas para que todos avancem na leitura”, explicou.

Já a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia Damasceno, enfatizou a importância do acompanhamento para garantir uma alfabetização de qualidade. “Nosso compromisso é garantir que cada criança tenha a oportunidade de aprender e avançar no seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, a caravana de leitura segue nas unidades de ensino, porque alfabetizar na idade certa exige planejamento, presença e ações contínuas”, pontuou.

Quem também celebrou a realização da caravana foi a professora Rosiane Santana, do 1º ano da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário. “Com esse trabalho da Semed, a gente pôde enxergar o nosso trabalho, porque não tínhamos a dimensão real do desenvolvimento dos nossos alunos. Então, quando eles vieram, tivemos a certeza de que estamos no caminho certo”, argumentou.

Lagarto está avançando na alfabetização

O trabalho de acompanhamento e fortalecimento da aprendizagem já apresenta reflexos nos indicadores educacionais do município. No Indicador Criança Alfabetizada (ICA), Lagarto saiu de 31,27%, em 2024, para 45,77%, em 2025, um crescimento de 48,4%, equivalente a mais de 14 pontos percentuais.

Outro destaque é o Índice de Fluência Leitora (IFL), que registrou crescimento de 51% entre os estudantes do 2º ano do ensino fundamental. Já no Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), o indicador de alfabetização passou de 5,7, em 2024, para 6,2, em 2025, representando uma evolução de 8,8%.

Os resultados comprovam o impacto positivo das estratégias e ações implementadas pela Secretaria Municipal da Educação desde janeiro de 2025. Com a caravana de leitura, a Prefeitura de Lagarto segue ampliando o acompanhamento da aprendizagem e fortalecendo o compromisso com a alfabetização de todas as crianças da rede municipal de ensino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto