Secretaria da Saúde de SE reforça a necessidade do registro de acidentes de trabalho

O Brasil está em 4º colocado no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho, com quase quatro mil mortes anuais. Para destacar a importância da segurança da saúde do trabalhador é realizada uma grande mobilização sobre o assunto no mês Abril Verde. Além disso, na última quinta-feira, 28, foi marcado o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Na data, profissionais da área da saúde se engajam e destacam a importância do registro de acidentes de trabalho para promover o fortalecimento da saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esse é o mês que os profissionais que trabalham na parte de segurança do trabalho mobilizam para conscientizar o grande público. O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) é a área da SES dedicada a essa parte da segurança do trabalhador na saúde, logo, nos engajamos na causa. Desenvolvemos diariamente um trabalho intenso de segurança nas unidades de saúde, com os nossos colaboradores. Esse é um trabalho diário de orientação, de fiscalização, de treinamento, que cumprimos durante o ano todo”, disse o técnico de segurança do trabalho da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Carlisson Souza da Silva.

O profissional ainda reforça que os registros dos acidentes ajudam o SESMT a identificar as vulnerabilidades e estabelecer uma atuação mais incisiva, com capacitações e treinamentos objetivando a redução dos acidentes, já que o serviço atende todas as unidades gerenciadas pela SES.

“Muitas pessoas que sofrem acidentes mais simples não registram por achar que é uma bobagem. Identificando essa característica, intensificamos o esclarecimento salientando que é importante registrar sim, mesmo se tratando de um pequeno acidente. No dia 28, reforçamos essa importância. Se você registrar o acidente, logo tem um número a ser mensurado, com a estatística conseguimos atuar levando mais capacitações e treinamentos”, enfatiza o técnico.

O registro do acidente é realizado através do documento chamado ‘Comunicação Interna de Acidente de Trabalho (CIAT)’. Esta é a formalização de que houve o acidente. Após o preenchimento da CIAT, é dado início o processo de registrar ou não o acidente junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dependendo de cada situação. “Temos disponível para o trabalhador em todas as nossas unidades esse primeiro atendimento”, disse Carlisson Souza.

A enfermeira do trabalho da SES, Rita de Cássia, conta que geralmente os acidentes envolvendo os profissionais de saúde são os objetos perfurocortantes. “Os acidentes que mais recebemos são relacionados a objetos perfurocortantes ou exposição a material biológico. A maioria desses acidentes ocorrem com profissionais de saúde, técnicos de enfermagem e auxiliares que estão mais em contato com os pacientes. Embora esse cenário, estamos preparados para receber outros tipos de acidentes, com relação a doenças ocupacionais, por exemplo.

Fonte: Governo de Sergipe