Secretaria da Saúde realiza oficina para reforçar o monitoramento das estratégias de vacinação nos municípios sergipanos

A fim de reforçar as estratégias de vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, deu início nesta segunda-feira, 1º, à oficina de monitoramento das estratégias de vacinação (MEV) para profissionais da Atenção Primária e de Imunização. A capacitação ministrada pelo Ministério da Saúde (MS) segue até quarta-feira, 3, com o objetivo de promover a capacitação dos municípios sergipanos para a realização da busca ativa das crianças não vacinadas.

De acordo com a gerente interina do Programa de Imunização Estadual, Ilani Paulina, as vacinas contra sarampo e poliomielite serão os imunizantes contemplados neste momento. “O MEV é uma busca ativa das crianças que não foram imunizadas contra as doenças e que estão com o esquema atrasado. Por isso, a oficina é muito importante para reduzirmos o risco de reintrodução tanto da poliomielite como do sarampo no Brasil”, explicou a gerente.

A partir do segundo semestre, todas as vacinas da poliomielite serão intramusculares e serão administradas com a vacina inativada poliomielite (VIP). “É um momento de transição para que as crianças possuam uma cobertura efetiva da vacinação, e isso só será efeito com a busca ativa das crianças não vacinadas”, disse a gerente.

Profissionais capacitados

A oficina é realizada na modalidade presencial, com duração de oito horas, e promove aulas expositivas e dialogadas com exercícios práticos e simulados, além de avaliações em grupos que abordam temáticas voltadas ao método e procedimentos para a operacionalização do monitoramento das estratégias de vacinação.

Uma das participantes foi a coordenadora da Atenção Primária do município de Nossa Senhora das Dores, Mayra de Oliveira, que destacou a importância da participação dos municípios. “Foi um momento que serviu para a troca de informações e aprimorar a nossa prática junto ao município para que possamos melhorar as nossas coberturas vacinais”, contou.

Para a técnica de enfermagem Vanessa Dias, de Santa Rosa de Lima, a oficina veio em uma boa hora para o aprendizado de novas técnicas. “Com esse novo conhecimento iremos levar ao nosso município mais qualidade para a vacinação e para os nossos pacientes”, relatou.

Fonte: Governo do Estado/SE