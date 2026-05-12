Secretaria de Educação abre inscrições para o curso “Educação Inclusiva na Prática”

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), abriu as inscrições para o curso “Educação Inclusiva na Prática: fundamentos legais, estratégias pedagógicas e manejo do cotidiano escolar”. Resultado de uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o curso é uma formação continuada voltada para professores e auxiliares da Educação Básica da rede municipal de ensino, com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas inclusivas e garantir o direito à aprendizagem de todos os estudantes.

Para participar, os profissionais interessados devem acessar o formulário on-line, disponível clicando aqui, preencher as informações solicitadas e aguardar o contato institucional com as devidas orientações. O curso tem carga horária de 80 horas, formato 100% on-line e aborda desde os fundamentos legais da educação inclusiva até estratégias práticas para o dia a dia da sala de aula.

Além disso, de acordo com a coordenadora de Educação Inclusiva da Semed, Laís Ramos, o curso está organizado em quatro módulos principais: legislação e fundamentos da inclusão; comunicação alternativa e aumentativa; manejo de crise e regulação comportamental; e elaboração do Plano Educacional Individualizado (PEI), com adaptação de atividades.

“A proposta metodológica é interativa e aplicada, com videoaulas, fóruns de discussão, estudos de caso e atividades práticas que se conectam diretamente com a realidade escolar. Ao final, espera-se que os participantes estejam mais preparados para compreender as necessidades dos alunos, planejar intervenções adequadas e promover uma educação mais acessível, participativa e efetiva para todos”, acrescentou.

Para a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, esse é mais um importante investimento na qualificação dos profissionais e no fortalecimento de uma educação cada vez mais inclusiva e acessível. “Essa formação é uma oportunidade importante para que professores e auxiliares ampliem seus conhecimentos e desenvolvam estratégias práticas que contribuam diretamente para o processo de aprendizagem dos estudantes. Nosso objetivo é garantir que todas as crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino tenham seus direitos respeitados e encontrem na escola um ambiente acolhedor, participativo e preparado para atender às diferentes necessidades”, declarou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto