Secretaria de Estado da Educação lança concurso Sabor Nota 10

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), lança o concurso Sabor Nota 10 – Concurso de Receitas de Merendeiras, uma iniciativa para valorizar e premiar a criatividade das merendeiras e dos merendeiros da rede pública estadual de ensino. O concurso vai eleger as melhores receitas criadas por quem, todos os dias, transforma ingredientes simples em alimentação saudável, saborosa e cheia de afeto para milhares de estudantes sergipanos. As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 21, e seguem até 25 de outubro.

O edital com todas as informações já está disponível no portal seed.se.gov.br, aba Editais e Seleções. A divulgação da etapa regional ocorrerá no dia 6 de novembro. Já a etapa final acontecerá no dia 19 de novembro.

As inscrições ocorrem no formulário de inscrição do Concurso Sabor Nota 10 por meio do link inscricoes.seduc.se.gov.br. É preciso informar todos os dados solicitados (nome completo, CPF, telefone, tempo de atuação, Regional – DRE, município, escola em que trabalha e outros), preencher ou anexar, no formulário, a receita a ser inscrita: nome da receita, ingredientes, medidas caseiras ou medidas oficiais, modo de preparo, tempo de preparo, rendimento da preparação, custo estimado e utensílios utilizados, além de mais itens solicitados no link e no edital.

O concurso será desenvolvido em quatro etapas: inscrição; seleção regional, de caráter eliminatório; fase de recursos e etapa final. “Na rede pública estadual, os merendeiros não servem apenas o alimento: servem cuidado, vínculo, amor, e permanência na escola. O Sabor Nota 10 nasce com o objetivo de reconhecer o talento desses profissionais que, diariamente, garantem uma alimentação de qualidade, além de segurança alimentar e nutricional todos os dias dentro da cozinha das nossas escolas”, destaca a engenheira de alimentos Lucileide Rodrigues, diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Estado da Educação (DAE/Seed).

O concurso Sabor Nota 10 tem como objetivo reconhecer e valorizar o papel das merendeiras e dos merendeiros que atuam na rede estadual de ensino, destacando sua contribuição para a promoção de uma alimentação saudável e adequada no ambiente escolar. Busca, ainda, incentivar a criação e o compartilhamento de práticas culinárias inovadoras, alinhadas às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com foco na sustentabilidade, no uso de alimentos regionais, no fortalecimento da agricultura familiar e no resgate da cultura alimentar local, contribuindo para ampliar a aceitação da alimentação escolar.

De acordo com o edital, estarão habilitados a participar do concurso os profissionais que atuem como merendeiras ou merendeiros nas escolas públicas da rede estadual de ensino e que realizarem o cadastro e o envio de suas receitas em conformidade com os termos e critérios estabelecidos. As receitas deverão priorizar a utilização de ingredientes que contribuam para uma alimentação saudável, com ênfase em alimentos in natura ou minimamente processados, preferencialmente oriundos da agricultura familiar, em conformidade com os critérios do PNAE.

“O Sabor Nota 10 vem para dar visibilidade, reconhecimento e protagonismo aos profissionais responsáveis pela alimentação escolar, na perspectiva do estímulo à criatividade, à criação de pratos nutritivos, saborosos e com a cara de nossa cultura sergipana. Mais do que eleger a melhor receita, o concurso é uma forma de dizer muito obrigado a quem transforma o que tem nas despensas das nossas 319 escolas em prato cheio de afeto, a quem faz da alimentação um motivo a mais para o aluno querer estar na escola”, afirma a a secretária de Estado da Educação, a professora Gilvânia Guimarães.

Etapas

A seleção das melhores receitas inscritas pelos participantes do concurso Sabor Nota 10 ocorrerá em duas fases: Etapa Regional, de caráter eliminatório, e Etapa Final. Na Etapa Regional, serão avaliadas pela Comissão de Seleção e Organização todas as inscrições e receitas enviadas. Após análise, será selecionada uma receita por Diretoria de Educação (DRE e DEA), totalizando 10 (dez) receitas.

Já na Etapa Final, os dez participantes finalistas deverão comparecer ao Centro Gastronômico da Universidade Tiradentes (Unit), campus Farolândia, na data e no horário estabelecidos no cronograma do concurso, onde prepararão as receitas em conformidade com as informações apresentadas no formulário de inscrição, mantendo os mesmos ingredientes, as respectivas quantidades e o modo de preparo informados na receita inscrita.

As receitas preparadas serão degustadas por uma Comissão Julgadora que indicará, em voto secreto, as notas para cada receita. A Comissão Julgadora será composta pelos seguintes membros: Diretora do Departamento de Alimentação Escolar, um gastrônomo ou chef de cozinha de reconhecida atuação profissional, um nutricionista, um representante do Conselho de Alimentação Escolar de Sergipe e um estudante da Rede Pública Estadual de Ensino. Durante o preparo das receitas, os finalistas deverão seguir todos os critérios higiênico-sanitários e de boas práticas estabelecidos pela RDC nº 216/2004.

A premiação será realizada logo após a Etapa Final, no mesmo local do evento. Serão premiados os três primeiros colocados, com indicação da respectiva classificação, com a inclusão da receita vencedora do primeiro lugar no cardápio da alimentação escolar da Rede Estadual de Ensino, no ano letivo de 2027.