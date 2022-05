Secretaria de Estado da Saúde alerta para cuidados com doenças respiratórias

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) faz um alerta a respeito dos riscos de doenças respiratórias, principalmente, para crianças e idosos, e como evitá-las. Mesmo podendo ser detectadas durante todo o ano, no período mais frio e chuvoso as doenças respiratórias são mais recorrentes.

O período sazonal gera um aumento de infecções na população. Para a médica do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) e presidente da Sociedade Sergipana de Infectologia, Gilmara Batista, os cuidados devem permanecer entre todos, mais ainda com idosos e crianças por conta da baixa imunidade.

“No inverno, temos uma queda na temperatura e na umidade do ar. O ar seco pela baixa umidade favorece a concentração de poluição no ar, o que estimula o desencadeamento das crises alérgicas. O comportamento da população em deixar os ambientes fechados facilita a disseminação de vírus.” afirma Gilmara.

A médica explica que as doenças respiratórias podem evoluir para complicações. As infecções virais e bacterianas são muito comuns, mas a insistência na febre e tosse constante são sinais de que é preciso buscar ajuda. Os cuidados para evitar essas infecções não são muito diferentes das recomendações passadas sobre o vírus da Covid-19.

“Lavar as mãos com frequência e fazer o uso da máscara em pessoas já infectadas é essencial. Tomar as vacinas, seja para Covid-19 ou para o vírus da gripe também são extremamente importantes para permanecer saudável” diz a infectologista.