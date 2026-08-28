Secretaria de Saúde de Lagarto promove capacitação em Saúde Mental

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), realizou na última quinta-feira, 27, a capacitação “Saúde Mental e Contenção Mecânica”, voltada aos profissionais da Rede Especializada do município. A iniciativa busca fortalecer a preparação das equipes para o atendimento de pacientes em situações de crise psiquiátrica, considerando o aumento da demanda relacionada à saúde mental nos serviços.

Durante a capacitação, a enfermeira e palestrante Ana Beatriz Cardoso, facilitadora de capacitações do Coren-SE, apresentou conteúdos voltados à abordagem de pacientes em emergência psiquiátrica, especialmente em situações de surto e agressividade. A programação contou com momentos teóricos, abordagem verbal, contenção química e contenção mecânica, além de simulação realística. “A importância é dar mais segurança e direcionamento ao profissional na hora da abordagem ao paciente, que muitas vezes está em uma situação de medo, angústia ou agressividade”.

De acordo com Anny Karoline Oliveira, Responsável Técnica de Enfermagem da Rede Especializada, a capacitação foi pensada a partir da necessidade de preparar os profissionais para situações que têm chegado aos serviços de atendimento. “Hoje em dia, a saúde mental está com a demanda muito alta. Pensamos em unir o serviço de urgência com o pessoal do CAPS para abordar essa temática e também uma questão que não é muito falada, que é a contenção mecânica, porque têm chegado muitos casos com essa demanda no serviço de urgência”, explicou.

A contenção mecânica é uma medida utilizada em situações específicas, quando o paciente apresenta comportamento que pode oferecer risco para si ou para outras pessoas, sendo realizada pela equipe de saúde de forma técnica, segura e conforme os protocolos de atendimento. A iniciativa reforça o compromisso da SMS com a qualificação e educação permanente dos profissionais da Rede, contribuindo para uma assistência mais segura e humanizada.

Fonte: Prefeitura de Lagarto