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Secretaria de Saúde realiza visitas de fiscalização em unidades hospitalares no interior de SE

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A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, neste fim de semana, visitas de fiscalização em unidades hospitalares do interior de Sergipe. O objetivo da ação foi verificar o funcionamento dos serviços de saúde, além de escutar as demandas da população, reforçando o compromisso do Governo do Estado em promover cuidado humanizado e acesso à saúde.

Durante a ação, a SES fiscalizou o Hospital e Maternidade Regional de Propriá São Vicente de Paula, localizado na região do baixo São Francisco; o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano, e a Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas), em Boquim. A equipe realizou anotações e identificou pontos de aprimoramento, que serão implementados futuramente com o objetivo de qualificar ainda mais os serviços prestados.

O secretário de Estado da Saúde, Jardel Mitermayer, destacou a importância da fiscalização e do acompanhamento presencial dos serviços fornecidos no Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. “Nestas visitas, conseguimos verificar, de perto, o funcionamento dos serviços do SUS no nosso estado. Esse tipo de ação nos permite entender a realidade da população da melhor forma. É muito importante que a SES, enquanto equipamento público, acompanhe, fiscalize e, principalmente, ouça a população que usa o serviço, garantindo acesso à saúde e cuidado humanizado, conforme preconiza o SUS”, ressaltou.

As unidades visitadas possuem um grande fluxo de pacientes. Somente em março deste ano, o Hospital e Maternidade Regional de Propriá realizou 121 partos, sendo 68 normais e 53 cesarianas. Entre as pacientes atendidas na maternidade está Adriana Santos, moradora de Pacatuba, que deu à luz a pequena Antonela na unidade. “A minha experiência de parto foi maravilhosa. A equipe me atendeu bem, inclusive seguraram minha mão durante o parto e me apoiaram bastante”, declarou.

Em 2025, o Hospital Regional de Propriá (HRP) passou por reestruturação física, recebendo um investimento de R$ 1 milhão, em equipamentos e mobiliários. A capelense Maria Gilvânia dos Santos esteve no HRP, acompanhando o neto, de apenas um mês de vida, internado na pediatria em decorrência de uma síndrome respiratória. Ela ressaltou a importância da visita da SES. “Eu já fui atendida aqui outras vezes. É um hospital que atende bem, gosto daqui. Essa visita foi muito boa, porque permite que a SES veja de perto o que realmente acontece aqui”, afirmou.

Na unidade de Propriá, também está sendo construída uma sala equipada e preparada para receber um tomógrafo, ampliando a oferta de exames no hospital e na região.

Ainda durante a visita, o secretário Jardel Mitermayer se reuniu com o prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, e com a secretária Municipal de Saúde, Jeane Lima, para discutir estratégias que fortaleçam a rede assistencial da região e alinhar ações conjuntas que ampliem o acesso aos serviços de saúde, com foco na melhoria do atendimento à população.

“O Hospital Regional de Propriá é uma unidade muito importante, que fortalece o acesso aos serviços de saúde na região do baixo São Francisco. Essa unidade atende cerca de 180 mil habitantes, o que não é pouca coisa. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde agradece o trabalho da SES e se coloca à disposição para ampliarmos o acesso à saúde na região”, enfatizou o prefeito Luciano de Menininha.

Ao final das visitas, a SES convocou as equipes e gestores dos hospitais para reuniões, onde serão debatidas alguns pontos e melhorias  necessárias. Além disso, em breve, a Secretaria também irá se reunir com os governos municipais, com o intuito de definir medidas que fortaleçam a saúde pública em Sergipe, pautadas na parceria entre Municípios e Estado.

Saúde avança

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), segue descentralizando os serviços de saúde e estruturando as unidades hospitalares no interior sergipano. Nesse contexto, a SES inaugurou a primeira Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do sertão, implementada no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Para a construção do setor, foram investidos R$ 789.517,30 em equipamentos e R$ 305.415,86 em obras, totalizando R$1.094.933,16. Com a UTI, a assistência hospitalar de média e alta complexidade na região foi fortalecida. Em 2025, o Hospital Regional de Glória registrou mais de 105 mil atendimentos e, entre janeiro e março deste ano, já foram contabilizados 28.620.

Além de melhorias na estrutura, as unidades de saúde da rede pública de Sergipe também estão passando por avanços tecnológicos, ampliando a capacidade de atendimentos. O Hospital e Maternidade Regional de Propriá São Vicente de Paula e a Unidade de Pronto Atendimento Bernardino Mitidieri (UPA 24 horas) são algumas das unidades que já contam com o prontuário eletrônico, um sistema digital que armazena o histórico de saúde do paciente, como dados clínicos, prescrições e exames.

Segundo a enfermeira do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do Hospital Regional de Propriá, Ingrid Oliveira, o sistema digital dinamiza o trabalho dos profissionais da unidade, possibilitando que a população tenha um atendimento mais ágil. “Através do prontuário eletrônico, conseguimos conhecer o paciente de uma forma completa. Esse sistema é muito útil porque me permite identificar muitas informações, como exames agendados em outras unidades e as altas de bebês e mãezinhas da maternidade”, pontuou.

Entre novembro de 2025 e março deste ano, o Hospital Regional de Propriá registrou 27.594 atendimentos e, entre outubro do ano passado e março de 2026, a UPA de Boquim realizou 26.926 atendimentos, reforçando a assistência à saúde no interior do estado.

Fonte: Governo de SE

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