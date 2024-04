Secretaria do Trabalho anuncia mais 19 vagas de emprego

Nesta segunda-feira, 01, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) divulga 19 vagas que foram intermediadas junto aos empregadores do mercado de trabalho local. O setor vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) recebe candidatos para cadastro nestas oportunidades, das 7h às 13h, em sua sede localizada na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital.

Interessados precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD). Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira as vagas do dia:

1 vaga para encarregado de estofaria

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

1 vaga para mecânico de ar condicionado

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS, experiência com equipamentos de expansão direta e indireta

1 vaga para confeiteiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para caseiro

Requisitos: disponibilidade para trabalhar em Salgado, com experiência em agricultura e manejo de gado

1 vaga para atendente de padaria

Requisitos: experiência na função comprovada em carteira de trabalho

1 vaga para técnico de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função e experiência com geladeiras

1 vaga para moleiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

2 vagas para marceneiro

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para mecânico

Requisitos: experiência na função e ensino fundamental completo

Vagas afirmativas para mulheres

5 vagas para auxiliar de linha de produção

Sem requisitos

2 vagas para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS e informática básica

1 vaga para orçamentista

Requisitos: ensino superior completo em Engenharia civil, habilidade com sistema Orse e Sinepi, experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para PcD

1 vaga para copeiro

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE