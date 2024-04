Secretaria do Trabalho divulga 53 oportunidades de emprego

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), está intermediando 53 oportunidades de emprego nesta segunda-feira, 15. Trabalhador que busca recolocação no mercado de trabalho, ou mesmo o primeiro emprego, pode dirigir-se ao núcleo para realização de cadastro e posterior encaminhamento.

Para tentar uma das vagas intermediadas, basta ir ao NAT das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, portando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital e comprovante de residência atualizado). O NAT está localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital.

É importante levar também currículo atualizado e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. Na próxima quarta-feira pela manhã, a Seteem divulga nova listagem com as oportunidades disponíveis.

Interessados podem conferir também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Confira as vagas a seguir:

1 vaga para marceneiro

Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para ajudante prático

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS (experiência com fabricação de cimento, calhas, blocos e manilhas)

1 vaga para zelador

Requisitos: ensino fundamental completo e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS e preferencialmente residentes nos bairros São Conrado, Farolândia, Santa Maria e Aruana

1 vaga para encarregado de estofaria

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

13 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental, experiência em CTPS, disponibilidade para realizar viagens e morar nos alojamentos das obras no interior

25 vagas para servente de obras

Requisitos: ensino fundamental, experiência em CTPS, disponibilidade para realizar viagens e morar nos alojamentos das obras no interior

4 vagas para vendedor externo

Requisitos: necessário possuir moto própria, ensino médio completo, habilitação ‘A’, e experiência com vendas. Ter experiência com vendas de material de construção será um diferencial

2 vagas para trocador do óleo

Requisitos: experiência de seis meses na função

2 vagas para ajudantes de montador

Requisitos: possuir habilitação ‘AB’, não requer experiência

2 vagas em técnico de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação categoria ‘B’ e seis meses experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para PcD:

1 vaga de estoquista

Sem requisitos