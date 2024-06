Secretaria do Trabalho divulga 65 novas vagas de emprego

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga nesta segunda-feira, 17, mais 65 vagas. Interessados podem procurar o setor, das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores.

O NAT está localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Os candidatos às vagas precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira as oportunidades:

1 vaga para encanador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

1 vaga para eletricista

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

1 vaga para monitor escolar

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino médio completo

2 vagas para pedreiro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

2 vagas para auxiliar de mecânico

Requisitos: fundamental completo, experiência na área

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: curso incompleto técnico ou superior incompleto na área de administração ou áreas correlatas; conhecimento do pacote office; conhecimento das rotinas sst-saúde e segurança do trabalho e experiência em plataforma do e-social

1 vaga para instalador de telefone

Requisitos: com experiência comprovada na CTPS em instalação de linhas telefônicas, banda larga e TV, ensino médio completo e deve possuir veículo próprio e habilitação

15 vagas para carpinteiro

Requisitos: Seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

4 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

1 vagas para operador de monitoramento de alarme

Requisitos: ensino médio completo

10 vagas para trocador de óleo

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

10 vagas para mecânico

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

1 vaga para técnico de segurança no trabalho

Requisitos: ensino médio completo, 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS), curso técnico em segurança no trabalho

4 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

Vagas afirmativas para mulheres

4 vagas para vendedora interna

Requisitos: médio completo, comprovação em CTPS

1 vaga para doméstica

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para doméstica

Requisitos: fundamental completo, disponibilidade para dormir na residência, experiência na função, trabalhar na Barra dos Coqueiros

1 vaga para secretária

Requisitos: ensino médio completo, informática intermediária em word e excel

1 vaga para auxiliar de cozinha

Requisitos: fundamental completo, experiência na função

1 vaga para costureira

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para atendente clínico

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para copeiro

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE