Secretaria do Trabalho divulga mais 32 vagas de emprego

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD). Os candidatos interessados devem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para Mecânico geral

Requisitos: experiência na função e habilitação “B”

1 vaga para Cozinheiro

Requisitos: experiência na função

1 vaga para churrasqueiro

Requisitos: experiência na função

6 vagas para Auxiliar de depósito

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na área de almoxarifado, depósito, logística, entrega ou expedição comprovada em CTPS

2 vagas para atendente de loja

Requisitos: pessoas que estejam a procura do primeiro emprego, necessário ensino médio completo

1 vaga para Serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo

1 vaga para Auxiliar de estoque

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada em CTPS

1 vaga para Auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência

1 vaga para Gerente de loja

Requisitos: cursando ensino superior e seis meses de experiência comprovada em CTPS

1 vaga para Marceneiro

Requisitos: experiência na função

2 vagas para Auxiliar de limpeza

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para Cozinheiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

1 vaga para Cumim

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

2 vagas para Caldereiro

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

5 vagas para Soldador

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para Orçamentista

Requisitos: Formação em Engenharia civil, habilidades com sistema ORSE e SINAPI e experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcD)

1 vaga para Operador de telemarketing

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para Copeiro

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE