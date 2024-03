Secretaria do Trabalho divulga mais 85 vagas de emprego

Nesta segunda-feira. 25, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga 85 oportunidades de emprego disponíveis para o mercado de trabalho.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Os candidatos interessados devem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

6 vagas para pedreiro

Requisitos: fundamental completo e experiência de seis meses comprovada na CTPS

3 vagas para mecânico de auto

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS e ensino médio completo

3 vagas para eletricista de auto

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS e ensino fundamental completo

1 vaga para padeiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar de padeiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para encarregado de estofaria

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

1 vaga para confeiteiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para técnico de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função e experiência com geladeira

2 vagas para pedreiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para meio oficial

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para zelador

Requisitos: fundamental completo e seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para mecânico de ar condicionado

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função, experiência com expansão direta e indireta

30 vagas para servente de obras

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS, disponibilidade para viagens e morar alojado em obras do interior de Sergipe

15 vagas para pedreiro

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS, disponibilidade para viagens e morar alojado em obras do interior de Sergipe

4 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para eletricista

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para pintor

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para oficial de manutenção

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para estoquista

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para atendente de lanchonete

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

1 vaga para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo e experiência com vendas online

1 vaga para orçamentista

Requisitos: ensino superior completo em Engenharia civil, habilidade com sistema ORSE e SINAPI e experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar de escritório

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

