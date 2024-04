Secretaria do Trabalho divulga mais 89 vagas de emprego

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) divulgou nesta segunda-feira, 08, mais 89 vagas que foram intermediadas junto aos empregadores por meio do Serviço de Apoio ao Trabalho (NAT). Há destaque para as ocupações da área da construção civil, com 15 oportunidades para pedreiros e 35 para serventes de obras, entre outras funções.

Interessados podem procurar o NAT, das 7h às 13h, para a realização de cadastro e posterior encaminhamento aos empregadores. O Núcleo fica localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital.

Os candidatos a estas vagas precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031.

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira as oportunidades:

2 vagas para marceneiro

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para meio oficial

Requisitos: ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em CTPS

2 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para moleiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para mecânico

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para mecânico de refrigeração (líder)

Requisitos: ensino médio completo e experiência com liderança de equipe e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para mecânico de refrigeração (auxiliar)

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

2 vagas para Ajudante prático

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

1 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para cabo de turma

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

4 vagas para Armador

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

4 vagas para carpinteiro

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para montador de andaime

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

10 vagas para servente de obras

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para açougueiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros

1 vaga para encarregado de estofaria

Requisitos: experiência na função e ensino médio completo

4 vagas para Assistente administrativo

Requisitos: curso superior incompleto em qualquer área, experiência em atividades administrativas comprovadas na CTPS, conhecimento em informática básica (word, excell, power point), conhecimento em arquivamento de documentos, conhecimento básico em língua estrangeira e curso de redação oficial.

1 vaga de vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, habilitação “AB”, moto própria e experiência na função

13 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental, experiência em CTPS, disponibilidade para realizar viagens e morar nos alojamentos das obras no interior

25 vagas para servente de obras

Requisitos: ensino fundamental, experiência em CTPS, disponibilidade para realizar viagens e morar nos alojamentos das obras no interior

2 vagas para servente de obras

Requisitos: ensino fundamental completo

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para orçamentista

Requisitos: ensino superior completo em Engenharia civil, habilidade com sistema ORSE e SINEPI, experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

1 vaga para Analista Financeiro

Requisitos: ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis (a partir do 4º período) e mínimo de seis meses de experiência comprovada em CTPS

2 vagas para Doméstica

Requisitos: ensino fundamental completo, disponibilidade para dormir na residência na Barra dos Coqueiros e experiência na função

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD)

1 vaga para serviços gerais

Sem requisito

1 vaga para Auxiliar de coordenação

Requisito: ensino médio completo