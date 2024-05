Secretaria do Trabalho divulga novas oportunidades de emprego

Nesta quinta-feira, pós-feriado, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 13 oportunidades de emprego disponíveis para ampla concorrência, além de vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD).

São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior, com ou sem experiência comprovada. Os interessados devem se dirigir ao NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Todos os trabalhadores devem levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas de hoje:

3 vagas para Garçom

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

2 vagas para Ajudante de montador de esquadrias

Requisitos: Necessário possuir habilitação “AB”

2 vagas para Mecânico geral

Requisitos: experiência na função e habilitação categoria “B”

1 vaga para Engenheiro eletromecânico

Requisitos: experiência em máquinas industriais

1 vaga para Cozinheiro

Requisitos: experiência na função

1 vaga para Churrasqueiro

Requisitos: experiência na função

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga de Atendente de clínica dentária

Requisitos: experiência como atendente, conhecimento básico em informática e sistemas de gestão

Vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcD)

1 vaga para Técnico em laboratório

Requisitos: necessário curso de análises clínicas

1 vaga para Operador de telemarketing

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE