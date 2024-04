Secretaria do trabalho divulga novas oportunidades de trabalho

Nesta quarta-feira, 24, o Núcleo de Apoio ao Trabalho, setor vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga novas vagas para o mercado de trabalho. Para tentar uma das oportunidades, basta ir ao NAT das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, portando os documentos pessoais.

Os candidatos devem levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital e comprovante de residência atualizado. É importante levar também currículo atualizado e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O NAT está localizado na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. Interessados podem conferir também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Confira as vagas a seguir:

Confira as oportunidades:

4 vagas para vendedor externo

Requisitos: necessário possuir moto própria, habilitação “A”, ensino médio completo e experiência com vendas (será um diferencial ter experiência com vendas de material de construção)

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: necessário ter transporte próprio e curso superior em veterinária

3 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

2 vagas para cozinheiro

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para estoquista

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação “AB”

1 vaga para Analista financeiro

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

Vagas afirmativas para Pessoas com de Deficiência (PCDs)

1 vaga para operador de telemarketing

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para auxiliar de entrega fundamental

Requisitos: ensino fundamental completo

1 vaga para promotor de vendas – key account

Requisitos: ensino médio completo