Secretaria do Trabalho divulga novas vagas de emprego

Quem procura recolocação no mercado de trabalho, pode conferir as novas oportunidades divulgadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior.

Interessados devem realizar o cadastro na sede do NAT, na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. É preciso levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Também há oportunidades afirmativas, com vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcDs), para as quais é necessário apresentar também o laudo médico.

Serviço:

O NAT funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe

Confira as vagas disponíveis:

4 vagas para açougueiro

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência na função, disponibilidade para trabalhar em Nossa Srª do Socorro e São Cristóvão.

3 vagas para padeiro

Requisitos: ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em São Cristóvão.

1 vaga para confeiteiro

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência na função e disponibilidade para trabalhar em Nossa Srª do Socorro

24 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental incompleto e experiência comprovada na CTPS

6 vagas para meio oficial

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência comprovada na CTPS

1 vaga para analista de planejamento de manutenção

Requisitos: formação como engenheiro de produção, experiência em manutenção predial, industrial e instalações e no sistema SAP, com habilitação A ou B

8 vagas para auxiliar de cozinha

Requisitos: ensino médio completo e experiência na área

2 vagas para entregador de gás

Requisitos: habilitação categoria A e disponibilidade para trabalhar em Nossa Srª do Socorro

5 vagas para consultor de vendas

Requisitos: ensino fundamental completo e disponibilidade para viagens intermunicipais

1 vaga para representante comercial

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS, habilitação categoria B e disponibilidade para viagens intermunicipais.

4 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função e disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, habilitação AB, moto própria e experiência na função

2 vagas para ajudante prático

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para técnico de refrigeração (geladeira)

Requisitos: ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função

Vagas afirmativas para mulheres

1 vaga para professora de educação física

Requisitos: ensino superior incompleto a partir do 7º período ou completo, para dar aulas de natação de hidroginástica, disponibilidade para trabalhar no Rosa Elze, no município de São Cristóvão

1 vaga para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para vendedora

Requisitos: experiência com vendas online (Instagram e WhatsApp) e ensino médio completo

1 vaga para panfletista

Sem requisitos

Vagas para PcD

4 vagas para auxiliar de limpeza de salão

Requisitos: ensino médio completo

Fonte: Governo de SE