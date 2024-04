Secretaria do Trabalho divulga novas vagas de emprego

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), informa 54 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 03. Há muitas oportunidades para diferentes funções na área da construção civil, com destaque para pedreiro e servente de obras.

Pessoas que estão em busca de recolocação no mercado de trabalho podem procurar o NAT, das 7h às 13h, para a realização de cadastro para posterior encaminhamento aos empregadores. O núcleo fica localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital.

Os candidatos a essas vagas devam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031.

As vagas de hoje estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Confira as oportunidades intermediadas pelo NAT

1 vaga para mecânico de ar condicionado

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS, experiência com equipamentos de expansão direta e indireta

1 vaga para atendente de padaria

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para técnico de refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função e experiência com geladeiras

2 vagas para marceneiro

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

3 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar de departamento pessoal

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para meio oficial

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para pedreiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para ajudante prático

Requisito: experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para moleiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para mecânico

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, habilitação categoria AB, moto própria e experiência na função

1 vaga para mecânico de refrigeração (líder)

Requisitos: ensino médio completo e experiência com liderança de equipe e experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para mecânico de refrigeração (auxiliar)

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

2 vagas para ajudante prático

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS

1 vaga para cabo de turma

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

4 vagas para armador

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

4 vagas para carpinteiro

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para montador de andaime

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

10 vagas para servente de obras

Requisitos: seis meses de experiência na função comprovada em CTPS

2 vagas para açougueiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS e disponibilidade para trabalhar na Barra dos Coqueiros

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para vendedor interno

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função comprovada em CTPS e informática básica

1 vaga para orçamentista

Requisitos: ensino superior completo em Engenharia civil, habilidade com sistema ORSE e Sinepi, experiência de seis meses na função comprovada em CTPS

1 vaga para analista financeiro

Requisitos: ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis (a partir do 4º período) e mínimo de seis meses de experiência comprovada em CTPS

1 vaga para doméstica

Requisitos: ensino fundamental completo, disponibilidade para dormir na residência na Barra dos Coqueiros e experiência na função

2 vagas para auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo e experiência com emissão de nota fiscal

