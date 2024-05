Secretaria do Trabalho divulga novas vagas de emprego nesta quarta

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulga nesta quarta-feira, 15, um total de 60 oportunidades de emprego disponíveis para o mercado de trabalho, com vagas afirmativas para Mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD).

As vagas estão distribuídas para os níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada, além de vagas afirmativas para mulheres. Os candidatos interessados devem se cadastrar no NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as vagas disponíveis:

2 vagas para Técnico em refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência comprovada em ctps e habilitação “B”

2 vagas para Auxiliar técnico em refrigeração

Requisitos: ensino fundamental completo e meses de experiência comprovada em CTPS

1 vaga para Cozinheiro hospitalar

Requisitos: médio completo e experiência como cozinheiro hospitalar

1 vaga para Auxiliar fiscal

Requisitos: necessário estar cursando ou ter concluído o curso superior de contabilidade, experiência na função (comprovada em CTPS), conhecimento no sistema sap one e disponibilidade para trabalhar em Nossa Senhora do Socorro

1 vaga para Auxiliar de marketing

Requisitos: necessário estar cursando ou ter concluído o curso superior de marketing e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para Serviços gerais

Requisitos: fundamental incompleto

10 vagas para vendedor de consórcio

Requisitos: médio completo

3 vagas para Garçom

Requisitos: médio completo 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para Serviços gerais

Requisitos: fundamental completo e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para ajudante de Montador de esquadrias

Requisitos: necessário possuir habilitação “AB”

1 vaga para Recepcionista de clínica estética

Requisitos: médio completo e experiência com atendimento ao público

6 vagas para Ajudante de cozinha

Requisitos: médio completo e experiência na função

3 vagas para Atendente de restaurante

Requisitos: médio completo, 6 meses de experiência como atendente e com liderança de equipe (comprovada em CTPS)

Vagas afirmativas para Mulheres

1 vaga para Teleoperadora

Requisitos: médio completo, experiência com cftv e disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos

2 vagas para Encarregada operacional

Requisitos: médio completo, capacitação e experiência na área de liderança, habilidade com informática e disponibilidade de horário

1 vaga para Vendedora

Requisitos: experiência com vendas e habilidades com redes sociais

Vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência

1 vaga para Atendente de clínica médica

Requisitos: médio completo

1 vaga para Maqueiro

Requisitos: ensino médio completo

3 vagas para Auxiliar de serviços gerais

Requisitos: fundamental completo, experiência com serviços de limpeza e disponibilidade de horário

1 vaga para Agende de aapoio Operacional

Requisitos: médio completo, experiência com atendimento ao público e serviços administrativos, habilidades com informática e pacote office e disponibilidade de horário

1 vaga para Instrutor de libras

requisitos: superior completo em libras ou especialização, experiência como instrutor de libras para ouvintes e surdos

15 vagas para Cuidador de creche

Requisitos: médio completo e experiência como cuidador infantil

1 vaga para Intérprete de Libras

Requisitos: médio completo, experiência como instrutor de libras para ouvintes e surdos e certificado de proficiência em uso e ensino em libras (prolibras)

