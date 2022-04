Secretário de Estado do Turismo recebe Título de Cidadão Sergipano

Em solenidade de Sessão Especial realizada na última segunda-feira, 11, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), foi entregue o Título de Cidadão Sergipano ao secretário de Estado do Turismo, Sales Neto. A propositura do título foi autoria do ex-deputado estadual João Daniel.

Após a formação da mesa, que foi composta pelo presidente da Alese, Luciano Bispo; o superintendente de Comunicação do Estado, Givaldo Ricardo, que na ocasião representou o governador Belivaldo Chagas; o presidente do Tribunal de Justiça, Edson Ulises; o vereador Fabiano Oliveira, representando a Câmara de Aracaju; o ex-governador Jackson Barreto; o deputado federal Laércio Oliveira; e o comandante do 28º Batalhão de Caçadores (28º BC), tenente-coronel de Infantaria Leandro César Pimentel; foi lida pelo deputado Jeferson Andrade, a Resolução aprovada que concedeu o título. Em seguida, o deputado estadual Zezinho Sobral fez a saudação ao homenageado, lendo a sua biografia e enfatizando a honra em dá-lo as boas-vindas. “Agora, Sales Neto é sergipano de fato e de direito, e é uma honra recebê-lo aqui e prestarmos essa merecida homenagem pela sua dedicação e empenho no exercício da missão profissional que abraçou“, disse.

Em seu discurso, Sales Neto fez uma breve narração sobre o dia que chegou a Sergipe, expressando que, naquela época, aos 19 anos de idade, deu um salto em direção ao desconhecido que alterou completamente os rumos da sua vida. Ele também falou da sua trajetória profissional, e o carinho pela família, citando a mãe, o alicerce da sua formação moral, a esposa e suas três filhas.

A gratidão às pessoas que lhe ajudaram na trajetória profissional também foi destacada no pronunciamento, citando o jornalista Diógenes Brayner, João Augusto Gama, os amigos Jorge Carvalho, Luciano Correia, Carlos Cauê, o ex-governador Jackson Barreto, o ex-deputado estadual e, hoje, deputado federal João Daniel, e o governador e líder Belivaldo Chagas. Sales também citou pessoas que não estão presentes, mas que foram importantes em sua trajetória, dentre elas, o saudoso governador Marcelo Déda, o jornalista e poeta Amaral Cavalcante, Jair Araújo de Oliveira e o ex-deputado estadual Reinaldo Moura.

“Na Setur exerço o cargo de secretário até esse momento com muita honra, e ao qual dedico minha vida, meus melhores dias, em nome de um projeto que está modificando a vida dos sergipanos para melhor. Quero aqui deixar registrado o meu amor por Sergipe, e meu grande orgulho em poder dizer que sou sergipano sim, de fato e agora de direito”, finalizou completando que por amor ao seu trabalho, amigos, e sua família que rendeu suas homenagens em nome da esposa, Lívia Sales.

Presenças

Além de familiares do homenageado, dentre eles, esposa, filhas, sogra, genro e sobrinhos, amigos, colaboradores da Setur e autoridades de diversos segmentos prestigiaram Sales Neto.

Sobre o homenageado

Natural de João Pessoa-PB, Sales Neto vive em Aracaju-SE há 31 anos. Sua experiência profissional na área da Comunicação iniciou aos 21 anos. Em 1999 ingressou na Universidade Tiradentes, no curso de Comunicação Social – Jornalismo, formando-se em 2004, e em abril de 2021 concluiu a Pós-Graduação em MBA Gestão Estratégica na Fundação Getúlio Vargas.

Sua vida pública iniciou 2007 quando foi convidado para ser Assessor de Comunicação da Secretaria de Estado do Turismo. Em 2009 foi Diretor de Projetos da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom), passando posteriormente para o cargo de Secretário-Adjunto.

Em junho de 2014, foi secretário de Estado da Comunicação Social, cargo o qual ocupou até março de 2020, e em agosto de 2019, assumiu a gestão da Secretaria de Estado do Turismo, cargo que ocupa até a atualidade.

Fonte: Governo de Sergipe