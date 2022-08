Secretário de Saúde de Lagarto participa de Seminário em Brasília

Atendendo ao convite da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) e representando a gestão municipal de Lagarto, o secretário de Saúde Marlysson Magalhães e o secretário adjunto Joacir Souza, estão participando do Seminário de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Sergipe em Brasília, que acontece do dia 01 ao dia 3 de agosto.

A programação do evento está focada nas informações e orientações que buscam auxiliar na resolução de problemas corriqueiros dos Municípios, principalmente em relação a aplicação dos recursos financeiros federais, além de promover a interação entre os secretários municipais de saúde, técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e do Ministério da Saúde.

“Estamos aqui muito motivados e convictos que esse seminário, não só pela oportunidade de interação, mas principalmente pelos temas propostos, será de grande valia para nós, visto que desde o início de nossa gestão, a prefeita Hilda nos cobra que busquemos recursos e apliquemos com toda responsabilidade, garantindo nosso compromisso com a saúde do povo lagartense.”, afirmou o secretário Marlysson Magalhães.

Fonte: Prefeitura de Lagarto