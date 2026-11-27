A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secult), divulgou o resultado parcial da habilitação documental do Edital de Chamamento Público nº 11/2026 – Iwilmar Gonçalves. O edital integra o Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e é voltado ao fomento de projetos culturais.

A publicação reúne a relação de proponentes habilitados, suplentes e desabilitados nas categorias: demanda espontânea, Trio Pé de Serra, Música I e II, Apoio à Cultura Vaqueira, Arte Vaqueira, Gravação de EP, Curta-metragem, Artes Cênicas, Artesanato, Manifestações Culturais, Oficinas, Artes Visuais e Produção Literária.

Prazo para recursos

Os proponentes desabilitados podem apresentar recurso de 26 a 30 de novembro. A documentação pode ser entregue presencialmente na sede da Secult, na Praça da Piedade, nº 54, Centro, das 9h às 15h, ou enviada para pnabcicloslagarto@gmail.com até as 23h59 do dia 30.

Cronograma atualizado

A Secult também publicou o aviso de alteração do cronograma dos editais nº 11/2026 – Iwilmar Gonçalves e nº 13/2026 – Mestra Maria do Boi de Barro, voltado à concessão de Bolsas Cultura Viva para mestres e mestras. A atualização foi motivada pela prorrogação do prazo de entrega da documentação de habilitação. As demais disposições dos editais e de seus anexos seguem em vigor.

O resultado final está previsto para 1º de dezembro, e a assinatura dos termos deve ocorrer de 2 a 4 de dezembro. O início dos pagamentos aos selecionados está previsto para 7 de dezembro.

As propostas poderão ser executadas até 30 de setembro de 2027. O relatório final deverá ser entregue em até 30 dias após o encerramento da execução de cada proposta.

Fonte: Prefeitura de Lagarto