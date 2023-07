Seduc abrirá matrículas para a Educação de Jovens e Adultos dia 24

O período de matrículas prosseguirá até o dia 7 de agosto com a previsão de 1.500 vagas para os jovens e adultos que desejam ter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio. A matrícula é feita totalmente on-line

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que a partir da próxima segunda-feira, 24, começam as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) referente ao segundo semestre de 2023. Serão ofertadas 1.500 vagas para todo o estado, distribuídas nas 147 unidades de ensino que ofertam essa modalidade.

A matrícula para o segundo semestre seguirá etapas, conforme o cronograma definido para a campanha de Matrícula Online 2023 na Rede Estadual de Ensino. A primeira fase se dará na seguinte forma: matrícula para alunos da Rede, de 24 de julho até 27 de julho; matrícula para egressos da Rede Pública Estadual, de 28 de julho até 2 de agosto; matrícula para candidatos à rede, de 3 de agosto até 7 de agosto.

O interessado que desejar se matricular deverá acessar o Portal da Matrícula Online, no endereço eletrônico matriculaonline.seduc.se.gov.br. Caso haja necessidade de suporte tecnológico, o candidato poderá ir presencialmente a uma das unidades de ensino que ofertam a modalidade.

Um dos pré-requisitos para conseguir se candidatar à vaga é que o interessado tenha, no ato da matrícula, a idade mínima exigida de 15 anos para cursar o Ensino Fundamental. Já para o Ensino Médio, a idade mínima é de 18 anos.

O curso tem duração de três semestres, totalizando 18 meses. A modalidade é ofertada, principalmente, no turno noturno, dentro das 147 escolas públicas estaduais que se destinam a esse segmento.

A metodologia utilizada será com a pedagogia de projetos, e também serão abordadas todas as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A média manterá o que é adotado por toda a Rede Estadual de Ensino, tendo como nota 5,0. O início do segundo semestre está previsto para dia 7 de agosto, e o encerramento do ciclo letivo para o dia 20 de dezembro.

Certificação e Curso Profissionalizante

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica que oferece oportunidade para retomada dos estudos, o que permite que o aluno conclua a trajetória escolar em menos tempo e, desta forma, obtenha qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho.

A Seduc disponibiliza, também, a oportunidade de quem quer já sair da EJA com certificado de conclusão de ensino e, complementar a isso, com formação profissionalizante, saindo, assim, mais qualificado para o mercado de trabalho. Para este objetivo, a Rede Estadual oferta três unidades de ensino para essa modalidade, são elas: Colégio Estadual Olavo Bilac, em Aracaju; Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Professor Marcos Ferreira, em Simão Dias, e; Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda Chagas, em Carmópolis.

Para Gleyson Souza dos Santos, diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA) da Seduc, a modalidade tem um importante papel para a sociedade. Ele destaca que essa modalidade de ensino serve não somente para resgatar a autoestima dos estudantes que não concluíram o ensino básico na idade convencional, mas também para ajudá-los no desenvolvimento cognitivo.

Fonte: Seduc