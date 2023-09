SEDUC convida alunos da rede estadual a participarem de desafio sobre causas sociais

Em 2023, a Viven – Cidadãos para um Amanhã Melhor apoia as escolas estaduais da rede pública de Sergipe na implementação de um currículo voltado à educação cidadã, com foco no protagonismo juvenil. O Desafio Videos for Change convida equipes de estudantes da 2ª Série do Ensino Médio a criarem vídeos de um minuto para dar visibilidade a uma causa social que os mobiliza. Ao fim das etapas de produção, os vídeos estarão disponíveis para votação na página oficial do Desafio, entre os dias 18 e 24 de outubro, no site: https://videosforchange.org.br/. A culminância se dá na premiação dos melhores vídeos, no dia 9 de novembro, em uma live realizada no canal do Desafio Videos for Change no Youtube.

Essa é uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam e pesquisem profundamente temas sociais importantes para eles: discriminação, preconceito ou racismo; meio ambiente e sustentabilidade; igualdade de acesso à educação; direitos das mulheres, igualdade de gênero, padrões de beleza; covid-19; bullying ou cyberbullying; bem-estar e saúde mental, combate a depressão e ansiedade; direitos de pessoais LBGTQI+; dentre outros.

A técnica pedagógica da coordenação de Educação em Tempo Integral da Seduc, Jaciana Firmino, convida os alunos a participarem do Videos for Change, por considerar que é um desafio mundial que amplia a voz estudantil sobre causas que mobilizam toda a comunidade. “O seu vídeo é publicado na plataforma da Viven e pode ser exibido e premiado em festivais locais, estaduais, nacionais e até internacionais. Já pensou ele ser visto por pessoas do outro lado do mundo? Aceita o desafio?”, perguntou.

Desde 2022, a Viven e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura atuam em parceria com a implementação de conteúdos e formações que visam fazer chegar ao estudante materiais pedagógicos digitais e adaptados ao ensino remoto e contexto local das escolas, que abarcam as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esses materiais contribuem no desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes para que, a partir dos conhecimentos acumulados, eles sejam protagonistas de transformações sociais.

Ao fim da jornada, todos os vídeos são avaliados por uma comissão julgadora a partir de cinco categorias: narrativa coerente; melhor uso dos recursos técnicos; melhor chamada para ação; originalidade e criatividade; e melhor vídeo.

Sobre a Viven – Cidadãos para um Amanhã Melhor

A Viven é uma associação sem fins lucrativos que traz a educação cidadã para a pauta das escolas por meio de vivências. Vivências são atividades baseadas na Neurociência, Teoria dos Jogos e Economia Comportamental que se utilizam do sentir para transformar os estudantes. A Viven atua no Brasil desde 2019 e já alcançou mais de 158.000 participações de estudantes em vivências. O currículo foi desenvolvido em parceria com a High Resolves, organização pioneira na educação cidadã na Austrália, e hoje está presente em vários países como EUA, Canadá, Israel, China, França, Índia, etc.

Fonte: Globo Esporte SE