Seduc convoca mais 343 executores de serviços básicos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) continua reforçando o quadro de funcionários das escolas estaduais, desta vez convocando 343 executores de serviços básicos aprovados em processo seletivo simplificado, por meio do 5º edital de convocação. Também está em andamento o 9º edital de convocação de 299 merendeiros. Os aprovados deverão comparecer à sede da diretoria regional de educação onde foi classificado, na data e horário marcados no edital, para a entrega da documentação exigida no ato da inscrição.

O cronograma para a entrega dos documentos referentes à função de executor começa na próxima quinta-feira, 12. O candidato deve verificar a data e horário de comparecimento à sede da DRE para a qual se inscreveu. Os documentos necessários são: Atestado de Saúde Ocupacional emitido por Médico do Trabalho (original); Ficha de cadastro (download no site da SEAD); uma fotografia 3×4; fotocópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor; extrato do PIS/PASEP; Conta Salário do Banese (caso não tenha, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); comprovante de residência com CEP válido; Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da Sead); Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Crimes Eleitorais; Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; Certidão Negativa Penal Estadual; e Certidão Negativa Criminal Federal.

O diretor de Recursos Humanos da Seduc (DRH), professor Jorge Costa Cruz Júnior, informa que, ao todo, 1.651 profissionais já foram lotados, entre os quais estão 439 merendeiros, 636 executores de serviços básicos e 576 vigilantes. “São servidores que estão em pleno exercício de suas funções, atendendo às demandas inerentes às escolas estaduais. À medida que for havendo necessidade, mais convocações serão publicadas”, salientou ele, reforçando que os novos convocados devem ficar atentos aos prazos e documentos a serem apresentados especificados no edital.

A seleção

O Processo Seletivo Simplificado teve início em setembro de 2021, visando ao preenchimento de 1.817 vagas temporárias, 715 das quais para executor de serviços básicos, 517 para a função de merendeiro escolar e 585 para vigilante. O contratado deve cumprir carga horária de 30 horas semanais, podendo, após a assinatura do contrato, exercer suas funções nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade de ensino onde for lotado.

Fonte: Governo de Sergipe