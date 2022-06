Seduc disponibiliza consulta pública para construção da Política Estadual de Educação de Jovens e Adultos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) está disponibilizando até o dia 30 de junho o formulário online para a Consulta Pública para construção da agenda de prioridades da Política Estadual de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O público-alvo são os professores, equipes pedagógicas e coordenadores das secretarias municipais de Educação de todo o estado, que trabalham com a EJA.

A proposta pretende atender ao Objetivo 3, Meta 27 do Plano Estratégico do Estado para a área da educação que tem a finalidade de orientar a organização da oferta da modalidade da Educação de Jovens e Adultos no estado de Sergipe, além de ampliar e facilitar o acesso às informações no desenvolvimento da EJA na rede pública de ensino.

Segundo o coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja) da Seduc, Ibernon Macena, é de grande relevância essa construção coletiva de uma política de Educação de Jovens e Adultos para servir de base a toda a rede. “Como estamos incluindo diretrizes para que os municípios sigam, então achamos interessante também ouvi-los. Nesta consulta eles poderão acessar os textos, propostas, dizer se o que está ali é cabível ou não, e dar contribuições sobre cada temática que está ali. De certa forma o documento é uma reunião de muitas coisas que a gente já faz na rede estadual, e a ideia é que as redes municipais, por meio dos seus secretários de Educação e coordenadores pedagógicos, possam acessar, e se acharem pertinente, divulgar para os professores municipais, para que possam também colaborar”, disse.

A diretora do Departamento de Educação (DED/Seduc), professora Ana Lúcia Lima, destacou a importância do regime de colaboração entre o Estado e os municípios. “O cumprimento da meta em relação a construção da Política Estadual de Educação de Jovens e Adultos não pode ser efetivado sem a participação dos municípios e todas as instituições que representam a sociedade civil e que trabalham também com jovens e adultos. Sabemos que Sergipe já tem tido uma redução do analfabetismo, mas precisamos intensificar as nossas ações, tanto para a alfabetização dos adultos, quanto para o fortalecimento da EJA com uma metodologia diferenciada para os nossos alunos adolescentes e adultos”, afirmou.

Ana Lúcia explicou ainda que a Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio (Ejaem) já está na perspectiva do Novo Ensino Médio, e que é importante não esquecer dos alunos privados de liberdade. “Além de todas essas ações, nós temos também a oferta dos Exames Supletivos para aqueles estudantes que, na idade adequada, não puderam concluir o ensino fundamental ou médio. Tudo isso está nessa proposta da política que agora será analisada pelos municípios, pelo Fórum de Educação de Jovens e Adultos e por todas as instâncias que poderão qualificar este documento. Essas contribuições serão analisadas pelas equipes da Seduc, e em seguida serão institucionalizadas pelo órgão competente como uma política do Estado de Sergipe”, declarou.

Acesse o formulário.

Fonte: Governo de Sergipe