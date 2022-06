Seduc disponibiliza cursos de aperfeiçoamento em Libras

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão disponíveis cursos de aprimoramento em Libras no formato semipresencial no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No período de 27 de junho a 3 de julho, os servidores da Educação e o público externo poderão se inscrever no curso Básico de Libras, por meio do AVA.

O módulo l do curso Básico de Libras será realizado em dois turnos distintos, de modo que atenda à disponibilidade dos cursistas. As aulas ocorrerão de forma assíncrona e síncrona entre os dias 4 de julho e 22 de agosto, das 8h às 12h, sempre nos dias de segunda e quarta-feira para quem optar pelo turno matutino. Aqueles que optarem por fazer o curso no período vespertino, as aulas ocorrerão sempre nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h às 17h, entre os dias 4 de julho e 8 de agosto. Em ambos, o local das aulas presenciais será o auditório Hermínia Caldas, na sede da Seduc. A carga horária é de 60 horas, e serão disponibilizadas 25 vagas em cada turno do curso.

De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio ao Surdo, Talita Cavalcanti, a Seduc também ofertará o curso de Formação em Produção de Recursos Pedagógicos nos Níveis Linguísticos da Libras para os novos instrutores de nível superior contratados pela Seduc para atuar nas salas de recursos multifuncionais em que haja estudantes matriculados que demandam a Libras. As inscrições devem ocorrer entre os dias 17 e 20 de junho, com carga horária de 100 horas, no formato semipresencial. A primeira etapa do curso iniciará no dia 20 de junho e seguirá até o dia 3 de outubro, no encerramento da 4ª etapa.

“Essa formação está prevista dentro do edital de contratação dos profissionais que atuam conosco. Nós prevemos a formação continuada em serviço. Os nossos instrutores de Libras de ensino superior atuam dentro das nossas salas de recursos multifuncionais que têm matrícula de alunos surdos.

Nossa formação inicial aconteceu assim que eles foram contratados no fim do ano letivo de 2021, agora, no início do segundo semestre teremos uma nova. Ao todo, nove instrutores estarão conosco durante as quatro etapas de formação. O encerramento de todas as atividades presenciais e na plataforma AVA será no dia 3 de outubro”, explicou Talita Cavalcanti.

Inscreva-se

Fonte: Governo de Sergipe