Seduc divulga lista de alunos selecionados para o curso de francês

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulgou na última quinta-feira, 23, a lista dos 20 alunos classificados da seleção para o curso de língua francês, primeiro semestre de 2023. Os contemplados deverão entrar em contato com a Aliança Francesa, a fim de realizar a matrícula.

Os candidatos selecionados no curso de Língua Francesa receberão o material didático que será reproduzido pela Seduc, além de terem acesso à plataforma digital da Aliança Francesa, onde poderão efetuar pesquisas e realizar suas atividades. No decorrer de cada módulo, o aluno será submetido à avaliação escrita e oral.

De acordo com a técnica da Seduc, Célia Gil, o objetivo do curso de Língua Francesa é capacitar os estudantes matriculados em Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual no aprendizado da língua francesa, com aulas presenciais ministradas pela Instituição Aliança Francesa de Sergipe, mediante regime de parceria, através da qual seleciona, por meio de edital, 20 estudantes por semestre, com média mínima de seis, que cursam do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, que desejam aprender a língua francesa.

“Essa é uma grande oportunidade para os jovens aprenderem uma segunda língua e verem seus horizontes ampliados com grandes oportunidades no futuro”, disse.

Curso presencial

Os módulos do curso de Francês terão duração de um semestre letivo, com carga horária de 3h/aula semanais, ministradas em turno contrário aos estudos do ensino regular, mantendo a bolsa de estudos integral do aluno até a sua saída da rede pública estadual, ou reprovação no curso de Francês.

Confira a lista de selecionados

1 – ADILLY VITÓRIA BONFIM SANTOS – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

2 – DERICK FABRÍCIO C. SILVA – C.E. Jornalista Paulo Costa – Aracaju

3 – DIANNY ESTHEFANY CAMPOS BATISTA – C.E. Ivo do Prado – Aracaju

4 – GABRIELY VITÓRIA MARTINS S. DE JESUS – C.E. Ivo do Prado – Aracaju

5 – GEOVANA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA – C. E. Jornalista Paulo Costa – Aracaju

6 – HELEN KAUANE DE JESUS SANTOS – C.E. Dr. Alcides Pereira – Maruim

7 – IASMIM REBECA VIEIRA RODRIGUES – C.E. Min. Petrônio Portela – Aracaju

8 – ÍCARO VITÓRIO DOS SANTOS – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

9 – MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PINTO – C.E. Jornalista Paulo Costa – Aracaju

10- MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUZA – C.E. Dr. Manoel Luís – Aracaju

11 – MARIA LUÍZA SOUZA SANTOS – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

12 – MARIA YANDRA LIMA DOS SANTOS – E.E. Prof. Valnir Chagas – Aracaju

13 – MIKAELE MENEZES OLIVEIRA – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

14 – MIKAELLY ÁGATHA VASCONCELOS DOS SANTOS – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

15 – RAQUEL ARAÚJO RODRIGUES – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

16 – RONALD SANTOS SILVA – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

17 – ROSA BIANCA SILVA AMÂNCIO – C. E. Tobias Barreto – Aracaju

18 – VICTOR FEITOSA DE SANTANA – C. E. Ivo do Prado – Aracaju

19 – VITÓRIA MARIA GUERREIRO DE CARVALHO – C. E. Paulino Nascimento – Aracaju

20 – YASMIN DA SILVA PACHECO – C. E. Jornalista Paulo Costa – Aracaju

Fonte: Governo de Sergipe