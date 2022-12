Seduc divulga lista final do processo seletivo para diretor regional

Na última quarta-feira, 14, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), divulgou a lista final do processo seletivo para diretor regional. A lista está em ordem de classificação. Esta é a segunda vez que acontece a seleção, prática que teve início em 2019 como uma das políticas de Estado do Governo Belivaldo Chagas, a fim de que o cargo de direção transcendesse os interesses políticos e focasse na gestão impessoal e de projetos condizentes com o cumprimento de metas para a melhoria da qualidade da educação.

O processo seletivo foi feito em três etapas: inscrições com currículo e Plano de Gestão; avaliação dos currículos e banca examinadora. O resultado final de cada Diretoria de Educação, na forma de lista tríplice final, será submetido à deliberação do governador do Estado, a quem caberá decidir quem será nomeado, segundo o edital.

A Lei nº 8.969/2022, que estabelece regras básicas para a seleção de dirigentes de Diretorias de Educação e de Escolas da Rede Pública Estadual de Sergipe, foi sancionada pelo governador Belivaldo Chagas, após ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa, em janeiro de 2022.

Para o processo seletivo puderam se candidatar servidores do quadro permanente do Magistério de Sergipe. “O processo seletivo foi uma das primeiras decisões do governador Belivaldo, transcendendo a questão político-partidária para os cargos de direção de educação e direção de escola em favor de critérios bem estabelecidos, técnicos e claros. Esse contexto muda por completo a forma de gestão escolar que interfere diretamente nos resultados pedagógicos e no funcionamento escolar”, disse o secretário Josué Modesto dos Passos.

Destaque Nacional

Em abril deste ano, o jornal Valor Econômico mostrou Sergipe como referência nacional no Processo Seletivo para diretores de escolas e regionais, junto com Minas Gerais e, recentemente, o Ceará. A publicação mostra que Sergipe abandonou a indicação política para esses cargos. Já passaram por esse processo seletivo os 320 diretores de escolas e mais os 10 diretores regionais de educação.

Pioneirismo: Educação como política de Estado

Em 2019 o Governo de Sergipe promoveu o primeiro processo seletivo do país para diretor regional de educação e, consequentemente, para diretor das unidades de ensino. O processo passou a ser feito de maneira técnica com servidores do quadro efetivo do magistério.

Na matéria do Valor, a professora Jucileide da Silva Lima afirmou que trabalha no Estado desde 2015, mas foi em 2019 que participou do processo seletivo. “A apresentação do projeto dá um norte para o gestor. Traçamos metas anuais, e acompanhamos o que foi feito e o que falta”, destaca ela.

O governador Belivaldo Chagas enviou o projeto para Assembleia Legislativa e em janeiro de 2022 tornou-se lei estadual.

Confira a lista tríplice de cada Diretoria de Educação: https://bit.ly/3V2MECF

Fonte: Governo de Sergipe