Seduc divulga ranking final das escolas na 39ª edição dos Jogos da Primavera

O último fim de semana ficou marcado pela emoção e pelo esforço despendido nas quadras do Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. No sábado, 17, foi encerrada a 39ª edição dos Jogos da Primavera, maior evento de desporto escolar de Sergipe, realizada pelo Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e do Esporte e Lazer (Seel). Com a presença de mais de dez mil estudantes inscritos dentre as 472 escolas públicas e particulares de todos os municípios do estado, essa edição superou recordes. A expectativa é que esse número cresça ainda mais no próximo ano, quando será realizada a 40ª edição desse evento que marca a integralização e a prática efetiva do esporte na educação infantojuvenil.

Além disso, é importante observar a presença das escolas da rede pública estadual, que deram um verdadeiro espetáculo em diversas modalidades como futsal, handebol, taekwondo e, principalmente, nos desportos paralímpicos. Dentre as 20 primeiras escolas no ranking geral da 39ª edição dos Jogos da Primavera, cinco foram da rede estadual de ensino. São elas: Colégio Estadual Ivo do Prado, de Aracaju (9º); Colégio Estadual Armindo Guaraná, de São Cristóvão (12º); Colégio Estadual Juscelino Kubitschek, de Nossa Senhora de Socorro (16º); Colégio Estadual José Amaral Lemos, de Pirambu (17º); e o Colégio Estadual Professor Arício Fortes, de Aracaju (19º).

Os Jogos da Primavera representam um marco na inclusão do esporte na educação, estimulando o talento e a paixão pelo desporto entre os jovens sergipanos, principalmente dentro do contexto das escolas públicas estaduais. Essa conquista reflete o compromisso da aplicação do Governo do Estado, por meio de suas secretarias, dos gestores e dos professores, em promover a prática esportiva nas escolas, que visam ao desenvolvimento físico, mental e social dos estudantes. A prática do esporte nessas instituições de ensino e a sua inclusão nos Jogos da Primavera contribuem não apenas para o desenvolvimento físico e esportivo dos estudantes atletas, mas também para a formação de valores, como trabalho em equipe, disciplina e respeito.

Um dos representantes da rede pública de ensino de Sergipe foi o Colégio Estadual Armindo Guaraná, que ocupou o segundo lugar geral dentre as instituições públicas na 39ª edição dos Jogos da Primavera. Seu diretor, Max Luiz Lisboa, trabalha sempre visando desenvolver projetos para incentivar a prática esportiva com os alunos. Muitas das medalhas que conquistaram nessa edição foram por conta da modalidade do tiro com arco, na qual o Armindo Guaraná foi pioneiro com o projeto ‘Arqueando Campeões Olímpicos e Paralímpicos’. “Nosso sonho era ficar entre as dez equipes do estado no ranking. Mas aí os atletas conseguiram esse resultado que foi extraordinário, fomentando, ainda mais, a questão do esporte no colégio. O esporte tem esse caráter motivador, de transformação. Então é sempre bom incentivar nossos alunos a sempre fazerem e buscarem o melhor de si. Temos atletas, inclusive, que já estão pensando na próxima edição dos Jogos da Primavera”, finalizou.

Na final deu estadual

No dia do encerramento da 39ª edição dos Jogos da Primavera, as finais das competições coletivas, futsal, handebol e do vôlei, foram, de longe, as mais aguardadas entre os atletas e o público presente no Constâncio Vieira no último sábado, 17. O destaque vai para as alunas do Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos, de Itabaianinha (DRE 1) e Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa Santos, de Aracaju (DEA), que fizeram uma final envolvendo escolas da rede estadual de ensino na categoria B do handebol feminino. Na ocasião, as estudantes atletas do Olímpio Campos foram as vencedoras após o apito final, vencendo por 27 a 13.

No futsal, o confronto foi entre o Colégio Estadual Professor Artur Fortes, de Carira, representante da Diretoria Regional de Educação 3, e o Colégio Nota Dez, de Malhador. Após um jogo emocionante e cheio de golaços, o Colégio Artur Fortes se sagrou campeão ao emplacar uma goleada de 10 a 3 e finalmente vencer a competição, após a medalha de prata no ano passado. O professor e técnico da equipe do Artur Fortes, Walacy Isidório, destacou o foco e a determinação de seu time, já que era a última oportunidade que essa geração de atletas do colégio tinha para poder ganhar o título. “Graças a Deus e aos três dias de treino por semana chegamos à glória. Essa rapaziada merece muito depois de quase conseguirmos o título na 38ª edição. Agora é voltar para Carira e comemorar”, afirmou.

Já a diretora do Artur Fortes, Joilda Martins, exaltou a emoção de ver seus alunos campeões do futsal masculino na Categoria B que, apesar de todas as dores e o sofrimento das viagens, superaram desafios e conquistaram de maneira arrasadora o troféu. “O futsal em Carira é destaque, pois os alunos não sabem fazer outra coisa a não ser jogar bola, seja na rua ou nas praças. Eles jogam até em horário de almoço. Depois desse título, o Artur Fortes nunca mais será o mesmo”, exaltou de forma divertida.

O ranking geral escolar da 39ª edição dos Jogos da Primavera pode ser conferido no link.

Fonte: Governo de SE