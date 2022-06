Seduc divulga resultado do Prêmio Escola Destaque

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou na última quarta-feira, 15, o resultado do Prêmio Escola Destaque, referente à pontuação do Índice Desempenho Escolar em Sergipe (Idese). O evento de premiação acontecerá no dia 21 de junho, às 16h, no teatro Tobias Barreto. Serão premiadas as 30 escolas do 2º ano do Fundamental participantes do programa Alfabetizar pra Valer que obtiveram as melhores pontuações. Noventa escolas dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e dos 3º anos do Ensino Médio que também realizaram a avaliação de desempenho e obtiveram bons resultados serão homenageadas. Todas elas participaram do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese).

Dentre as escolas premiadas, o Colégio Estadual General Calazans (Nossa Senhora das Dores) e Escola Estadual Augusto Maynard (Aracaju), obtiveram, respectivamente, a pontuação 8.3 e 8.2 no Idese e ficaram nos primeiros lugares entre as escolas do 2º ano do Fundamental. A Escola Municipal José Inácio da Fonseca (Areia Branca) e a Escola Municipal Professora Maria Vieira de Melo (Itabaiana) vêm logo em seguida, ambas com 7,8 do Idese.

O secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destaca a importância de ter realizado o Saese dentro de um cenário de crise sanitária mundial, com o olhar direcionado para os programas de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem nas redes municipal e estadual.

“Ninguém escolheria gerir uma rede em um período pandêmico, ou mesmo dirigir esses tempos educacionais, ser professor e estudante nesse contexto tão desafiador. O que importa é que nós não cedemos à complacência. Desde o início afirmamos que a escola tem de funcionar nas condições que forem possíveis, enfrentamos muita resistência com a ideia do ensino remoto e híbrido, e da educação a distância. As pessoas, especialmente as crianças e os jovens, têm tempo. A vida não permite ensaio; ela acontece uma única vez e não tem volta. É trágico para as crianças perderem o tempo”, frisou.

De acordo com Andrea Lima Dantas, diretora da Assessoria e Assistência aos Municípios (Ascam), o Prêmio Escola Destaque direcionará um investimento total de R$ 1.500.000,00 em atendimento à lei do Alfabetizar pra Valer (Nº 8.597/2019), que destina recursos às 30 unidades de ensino que apresentaram resultados promissores nas turmas de 2º ano do Ensino Fundamental, e as 30 unidades escolares que demonstraram resultados desafiadores, aferidos pelo Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese).

Assim, o valor de R$ 40.000,00 será creditado nas contas das escolas com resultados promissores. “Para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos das escolas que demonstraram resultados desafiadores, cada uma das unidades escolares premiadas em decorrência dos resultados obtidos na avaliação do 2º ano do Ensino Fundamental irá desenvolver, pelo período de até dois anos, ações de cooperação técnico-pedagógica. É uma forma de realizar um intercâmbio de práticas pedagógicas entre as escolas, privilegiando, sempre que possível, a aproximação geográfica entre as envolvidas”, explicou.

Sistema de Avaliação

Foi a primeira vez que Sergipe realizou uma avaliação subnacional, externa em larga escala, o Saese, objetivando a aferição dos níveis de alfabetização e de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática das turmas de 2º, 5º, 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. A partir dos dados gerados pelo Saese, foi possível gerar o Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese), bem como outros indicadores voltados para a indução de uma educação como política de Estado, a exemplo do ICMS-Social, além de servir como base para projetos e programas educacionais baseados em evidências.

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave/Seduc), Joniely Cruz, explica que, além dos dados de proficiência obtidos a partir do Saese, o Idese é constituído também pelos dados de fluxo apurados pelo Censo Escolar, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “A partir dessas duas variáveis é realizada a composição desse índice. O Idese é a referência para a premiação das escolas destaques e homenageadas. Em caso de empate na nota do Idese, foi utilizado o critério da taxa de participação no Saese, com base nos estudantes previstos e presentes no dia da avaliação, conforme dados declarados pela escola ao Censo da Educação Básica”.

Homenagens

Além das 30 escolas do 2º ano do Ensino Fundamental premiadas através do Alfabetizar pra Valer, 90 unidades de ensino das redes públicas, municípios e diretorias regionais de educação que alcançaram os melhores resultados no Índice de Desempenho Escolar em Sergipe (Idese) receberão homenagens.

As escolas foram classificadas pelos melhores Idese com critério de desempate estabelecido pela quantidade de participantes.

Receberão homenagens as melhores unidades de ensino que participaram do Saese do 5º ano do Fundamental, por diretoria regional; do 9º ano do Fundamental, também por diretoria regional; da 3º série do Ensino Médio, além dos homenageados na categoria geral de Diretoria Regional Destaque, Escolas Destaques por séries/ ano participantes e Municípios Destaques.

